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Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Sıcak gündemde yer tutan Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 02:31
Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 19.09.2020 02:31
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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