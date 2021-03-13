Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları 2021

Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.
Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?
Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.
Son Güncelleme: 13.03.2021 01:58