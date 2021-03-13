İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları 2021

Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 13 Mart 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 01:58
Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları 2021
Takip Et:

Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.

Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 13.03.2021 01:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar
Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar
Chiliz nedir? Chiliz coin hakkında merak edilenler
Chiliz nedir? Chiliz coin hakkında merak edilenler
Elon Musk Bitcoin şirketi mi kuracak? Elon Musk'ın yeni Bitcoin tweeti meraklandırdı!
Elon Musk Bitcoin şirketi mi kuracak? Elon Musk'ın yeni Bitcoin tweeti meraklandırdı!
Mazot gübre desteği 2021 ödemeleri ne zaman yapılacak, ne zaman verilecek?
Mazot gübre desteği 2021 ödemeleri ne zaman yapılacak, ne zaman verilecek?
Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?
Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!

Popüler Haberler

Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları 2021
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Hakan Hatipoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?
Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
2021 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama
Bedelli askerlik kredi kartı ile ödenir mi? 2021 bedelli askerlik kredisi şartları
Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2021 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2021 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Stajyer maaşı devlet desteği nasıl alınır? Stajyer maaşı devlet desteği ne kadar?
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir?
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Kahve Falında R harfi görmek ne anlama gelir? Falda R harfi görmenin anlamı
İncir ağacı neden çiçek açmaz? İncir ağacı çiçek açar mı?
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve dizi konusu
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
Asgari ücretin 1/3'ünden fazla ne demek? 2021
2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Chiliz nedir? Chiliz coin hakkında merak edilenler
ÇYDD bursu kaç ay veriliyor? 2021 ÇYDD bursu karşılıksız mı?
Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Netflix Stranger Things 4. Sezon tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.