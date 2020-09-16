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Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları 2020

Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 16 Eylül 2020 Çarşamba günü de gündemde! Siz de Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları haberi için 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 01:11
Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları 2020
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 16.09.2020 01:11
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Anahtar Kelimeler:
Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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