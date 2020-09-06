İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...

Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı alma şartları

Birçok kişinin merak ettiği Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? fakirlik maaşı alma şartları haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 6 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

06 Eylül 2020 Pazar 21:09
Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı alma şartları
Takip Et:

Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 06.09.2020 21:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları

Popüler Haberler

Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı alma şartları
Kırmızı Oda tekrarı hangi gün saat kaçta?
DOKAP DAP KOP GAP Hayvancılık hibesini almanın şartları nelerdir?
6 Eylül 2020 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Eylül 2020 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Rusya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek yaşı ve oynadığı diziler
Tövbeler Olsun Sena karakterini kim canlandırıyor? Aydan Koptur biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen kimdir, nereli yaşı kaç?
Yabancı çalışanların ücretsiz izne çıkabilme şartları neler?
2020 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
Star TV Gerçeğin Peşinde neden yok, bitti mi? Yeni bölümler ne zaman başlayacak?
BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme
Malulen Emeklilik ve Vergi İndirimi İle Erken Emeklilik Şartları
Koronavirüs tedbirleri sonrası berberler, kuaförler, AVM'ler ve diğer iş yerleri ne zaman açılacak?
İlker Kaleli yeni sezonda hangi dizide oynayacak? Rolü ne olacak?
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve başvuru formu
KOSGEB ticari taşıt kredisi kampanya detayları belli oldu! KOSGEB taşıt kredi ayrıntıları
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Meriç Aral nereli, yaşı kaç?
Apartmanlar Yarışıyor final yapma kararı aldı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.