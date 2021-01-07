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Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? 2021

Birçok kişinin merak ettiği 7 Ocak 2021 Perşembe günü gündeme gelen Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 07-01-2021 tarihli haberimizde Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:27
Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? 2021
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.

Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:27
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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