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Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? 2020

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 22 Ekim 2020 Perşembe günü basına aktarılmaya devam ediyor. Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? haberi güncel ayrıntılarını Ekim 22 Perşembe günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 17:14
Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? 2020
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 22.10.2020 17:14
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Anahtar Kelimeler:
Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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