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Faizde stopaj indirimi 2 ay daha devam edecek

Türk lirasının değerini korumak için geçtiğimiz aylarda getirilen mevduatta bulunan türk lirasına uygulanan stopaj indirimi uygulamasının 2 ay daha devam edeceği öğrenildi.

01 Haziran 2021 Salı 10:09
Faizde stopaj indirimi 2 ay daha devam edecek
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Türk lirasının değerini koruman için İlk kez 2020 Eylül ayında başlatılan mevduatta bulunan türk lirasına uygulanan stopaj indirimi bir kez daha uzatıldı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında başlatılan stopaj indirimi uygulaması Aralık 2020'de sona ermiş ancak ardından hemen uzatılmıştı. 31 Mayıs tarihinde tekrardan sonra eren uygulamanın 2 ay daha uygulanmasına karar verildi.

Son düzenleme ile birlikte 6 aya kadar vadeli hesaplarda uygulanan stopaj oranında yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 olarak uygulanacak.

Güncel Stopaj oranları

 

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 10:09
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Anahtar Kelimeler:
FaizStopaj
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