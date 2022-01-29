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Faiz ödemeden konut kredisi nasıl alınır? Faiz ödemeden konut kredisi almanın yolları neler?

Ev satın almak isteyen vatandaşlar, yüksek standart kredi oranlarını ödememek için en düşük faiz oranına sahip kredileri sunan bankaları tercih ediyor. Peki, faiz ödemeden konut kredisi nasıl alınır? Faiz ödemeden konut kredisi almanın yolları neler? İşte faizsiz ev sahibi olmanın yollarına dair tüm detaylar…

29 Ocak 2022 Cumartesi 12:24
Faiz ödemeden konut kredisi nasıl alınır? Faiz ödemeden konut kredisi almanın yolları neler?
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Faizsiz konut bankaları

Ne yazık ki bankalar içinde konut kredisi paketlerinde faiz alınmayan konut kredisi, yani konut kredisi destek altenatifleri sunan banka yer almıyor. Ülkemizde katılım bankaları ismi ile hizmet vermekte olan finansal kurumlar olarak dünya adına İslami bankalar ya da son faizsiz bankalar, faizsiz krediler, kullanılan kredi tutarını tamamlamadan yalnızca anapara tutarının geri ödemesinin yapıldığı kredilerdir. Faizsiz krediler de faizsiz bankacılığa dayalı İslami kredi altenatiflerinin yer aldığı katılım bankalarının finansman ürünüdür. Bu bankalar, hizmet verdikleri banka türünün kar ile zarar paylaşımına dayalı bir banka olduğunu ifade etmek adına “katılım” kelimesi kullanılmakta.

Emeklilik için faizsiz ev kredisi seçeneği

Ne yazık ki halen emekli vatandaşlara faizsiz ev kredisi sunan banka yok. Fakat, emekli vatandaşlar “öz sermaye” bankalarından bir tanesini tercih edebilir, evlerini makul kar paylaşım oranları ile satın alabilir ve uzun vadeli kredi ödemeleri yapabilirler. Bankalar, faizsiz ev kredisi ile faizsiz ev kredisi adına pek çok altenatif sunuyor. İslami bankalar olarak da tanınan bu bankalara başvuruda bulunarak hayalini kurduğunuz evi satın alabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası, aşağıda açıklaması yapılan katılım bankalarının finansal ile operasyonel esasları gibi ülkemizde, Vakıf Katılım, Kuveyt’te Türk İpotek Kredisi, ülkemizde Albaraka Türk hizmet vermektedir.

Faizsiz bankacılık ismi ile müşterilere özel fırsatlar sunup, bankalardan ev kredisi almayı isteyen vatandaşlar ilk olarak banka şubesine başvuru yapıyor. Sonrasında kredibilitenizin kontrolü yapılacaktır. Birinci aşama bittikten sonra banka, hakkında ekspertiz alınan evin değerini gözden geçirecek ve müşteri onayından sonra banka evi satın alır. Evin değerine göre belirlenmiş olan kar payı da ilave edilerek müşteriye geri satılır. Fakat diğer bankalarda olduğu gibi, kredi ödemeniz tamamlanana dek ev ipotekli olur. Yani kredi ödemenizin tamamlanmasına dek evi satamıyorsunuz. Kredi ödemeleri bittiği zaman banka sözünü kaldırıyor ve sizlere bütün evi geri verir. Faizsiz bankacılık bu şekilde çalışmaktadır.

Emekliler, “Şu anda alınan maaşlara konut yardımı tahsis edemiyoruz gibi görünüyor. Ancak bu destekle ev sahibi de olabiliriz. Hükümetimizin, toplumun tüm kesimleri için açıklanan emeklilere yönelik paketlerden birini duyurmasını bekliyoruz. ”

TOKİ ev kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2. 100 günlük eylem planı, şehit ailelerine, Kıbrıs gazilerine, savaş gazilerine, dul ile yetimlere konut kredisi sağlamış olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklilik Sigortası Genel Müdürlüğü’nden TOKİ’nin şehit ailelerine, Kıbrıs gazileri ile gazilere, harp ile hizmet sakatı olanlara, dul ile yetimlere ve bu yetki belgesine sahip Ziraat Bankası’na verdiği krediden faydalanma belgesinin alınması, danışılmalıdır. Şehit ailelerine verilen krediyle alınmış olan konutlarda 60 ay konut kredisi gibi bir kısıtlama bulunmuyor. Tapunun en geç 1 sene önce kaldırılması yeterli oluyor. Yani TOKİ konut kredisi başvuruları uygun evraklar ile Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılıyor. TOKİ dahil engelliler için faizsiz konut kredisi bulunmuyor.

TOKİ faizsiz konut kredisine başvurmak için gereken belgeler

Kredi istek dilekçesi

Kredinin müştereken kullanılması halinde diğer hak sahiplerinin kredi kullanmaktan vazgeçtiklerini belirten noter onaylı feragatname

SGK hak sahipliği belgesi

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Konuta ilişkin tapu senedi ve öneği ve yönetmelikte belirtilen diğer belgeler.



Son Güncelleme: 29.01.2022 12:24
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Anahtar Kelimeler:
FaizödemedenKonutKredisi
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