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Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!

Ev sahibi olanların evlerini çok yüksek fiyattan satmalarına ceza gelebilir. Faiz indirimleri sonrası fırsatçılık yapmak isteyen ev sahipleri şikayet edilmeleri halinde 100 bin TL ceza ödeme tehlikesi altındalar.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:26
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
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Normalleşme sürecine geçilmesinin ardından piyasanın hareketlenmesini hedefleyen bankalar, ihtiyaç ve konut kredilerinde yaptıkları kampanyalar ile kişileri kredi çekmeye teşvik ettiler. Uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleri sunan bankalar, kişilerin konut sahibi olması için yolu açmış oldular. Bu durumu fırsat bilen ev sahipleri ve emlakçılar, konut fiyatlarında artış yaparak ev almak isteyenleri zor duruma soktular.

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde ekonomiyi canlandırmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çeşitli destek paketleri oluştururken bankaların oluşturduğu kredi kampanyaları ile de piyasaya hareket katılmaya çalışıldı. Kamu banklarının öncülük ettiği uygun faiz oranlı kredi imkanlarına özel bankalarda katılırken, Halkbank ve Vakıfbank yeni evler için 0,64 faiz oranı belirledi. İkinci el evlerde ise bu oran 0,69 olarak açıklandı.

Kredi faizleri düştü, ev fiyatları arttı!


Konut kredisindeki uygun imkanlardan yararlanarak ev sahibi olmak isteyenlere engel ev sahipleri ve emlakçılardan geldi. Ev fiyatları kredi faiz indirimlerinin ardından artarken, bu fiyatlar hakkında İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa’da açıklama geldi. Talep doğrultusunda fiyat artışının normal olduğunu belirten Aşa, artışların çok yüksek düzeyde olmasını fırsatçılık olarak değerlendirdi. Talebe göre %10 bir artışın olmasını normal kabul eden Aşa, bu artışların %25 düzeylerinde olduğunu aktardı.

Artan ev fiyatları nereye şikayet edilecek?

Ev fiyatlarında gözle görülen hızlı artışı fırsatçılık olarak değerlendirenler Ticaret Bakanlığı’na bu durumları şikayet edebilme hakkına sahiptir. ALO 175’i arayarak şikayette bulunabilecek olan vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunarak da bu durumu şikayet edebilme hakkına sahiptir. Kişilerin bu durumu takip etmeleri halinde 100 bin TL’ye varan cezaları ev sahiplerine yazdırabilecekleri açıklandı.

Ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!

Evini satılığa çıkaran ev sahiplerinin, fırsatçılık yaparak inen faiz oranlarına göre evlerine fazla fiyat istemeleri halinde ev sahibi olmak isteyenler tarafından şikayet edilebilecekleri Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından açıklandı. Bu konuda hukuki işlem takibi sürdüren kişilerin ev sahiplerine 100 bin TL’yi bulan cezalar ödetebileceği aktarıldı.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:26
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