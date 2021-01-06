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Facebook’ta nasıl işe girilir? 2021 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?

6 Ocak 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Facebook’ta nasıl işe girilir? Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 06-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 15:36
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2021 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
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Dünyanın en büyük sosyal ağ platformlarından olan Facebook, bünyesinde 25 bin kişiyi istihdam etmektedir. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg dünyadaki en genç milyarder unvanını korumaktayken, firma zaman içerisinde Instagram ile WhatsApp uygulamalarını bünyesine katmıştır. Alanında uzman kişileri istihdam eden Facebook hali hazırda on binlerce kişiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Facebook’ta nasıl işe girilir?

Facebook kadrosu noktasında son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu süreçte;

İlk olarak Facebook at Work sistemi üzerinden iş başvurunuzu yapmanız gerekir. Anadil düzeyinde İngilizce ile ileri düzey yazılım becerisine sahip olmanız gerekir. CV incelemeniz yapıldıktan sonra firma mail yoluyla sizinle bir proje hazırlamanızı isteyecektir. Yaptığınız projenin firmayı etkileyecek nitelikte olması gerekmektedir. Mülakatlardaysa analitik düşünme becerilerine dair sorular sorulmaktadır. Mülakatı başarıyla tamamlayan kişilerin pozisyonu belirlenir ve ABD merkezinde istihdam edilecekseniz tamamı firma tarafından karşılanmak suretiyle vize çalışmaları devam eder.

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Araştırma ve görüşmeler nihayetinde yazılım ve proje geliştirme kanadındaki uzmanlar ortalama 250 bin dolar gelir elde etmektedir. Firma içerisinde bulunan sekreterler dahi yüksek ücretlerle istihdam edilirler.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
Mark ZuckerbergFacebook
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