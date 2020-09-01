Facebook’ta nasıl işe girilir? 2020 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?

Dünyanın en büyük sosyal ağ platformlarından olan Facebook, bünyesinde 25 bin kişiyi istihdam etmektedir. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg dünyadaki en genç milyarder unvanını korumaktayken, firma zaman içerisinde Instagram ile WhatsApp uygulamalarını bünyesine katmıştır. Alanında uzman kişileri istihdam eden Facebook hali hazırda on binlerce kişiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Facebook’ta nasıl işe girilir?
Facebook kadrosu noktasında son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu süreçte;
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?
Araştırma ve görüşmeler nihayetinde yazılım ve proje geliştirme kanadındaki uzmanlar ortalama 250 bin dolar gelir elde etmektedir. Firma içerisinde bulunan sekreterler dahi yüksek ücretlerle istihdam edilirler.
Son Güncelleme: 01.09.2020 13:14