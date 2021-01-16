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Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? Facebookta çalışma şartları nasıldır? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? hakkında merak edilen güncel bilgileri 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:37
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
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Dünyanın en büyük sosyal ağ platformlarından olan Facebook, bünyesinde 25 bin kişiyi istihdam etmektedir. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg dünyadaki en genç milyarder unvanını korumaktayken, firma zaman içerisinde Instagram ile WhatsApp uygulamalarını bünyesine katmıştır. Alanında uzman kişileri istihdam eden Facebook hali hazırda on binlerce kişiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Facebook’ta nasıl işe girilir?

Facebook kadrosu noktasında son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu süreçte;

İlk olarak Facebook at Work sistemi üzerinden iş başvurunuzu yapmanız gerekir. Anadil düzeyinde İngilizce ile ileri düzey yazılım becerisine sahip olmanız gerekir. CV incelemeniz yapıldıktan sonra firma mail yoluyla sizinle bir proje hazırlamanızı isteyecektir. Yaptığınız projenin firmayı etkileyecek nitelikte olması gerekmektedir. Mülakatlardaysa analitik düşünme becerilerine dair sorular sorulmaktadır. Mülakatı başarıyla tamamlayan kişilerin pozisyonu belirlenir ve ABD merkezinde istihdam edilecekseniz tamamı firma tarafından karşılanmak suretiyle vize çalışmaları devam eder.

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Araştırma ve görüşmeler nihayetinde yazılım ve proje geliştirme kanadındaki uzmanlar ortalama 250 bin dolar gelir elde etmektedir. Firma içerisinde bulunan sekreterler dahi yüksek ücretlerle istihdam edilirler.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 15:37
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Anahtar Kelimeler:
Mark ZuckerbergFacebook
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