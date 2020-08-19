İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Son Dakika
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Son Dakika
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz...
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni...

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? Facebook’ta nasıl işe girilir? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 19 Ağustos 2020 Çarşamba tarihli yazımızda Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:41
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Takip Et:

Dünyanın en büyük sosyal ağ platformlarından olan Facebook, bünyesinde 25 bin kişiyi istihdam etmektedir. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg dünyadaki en genç milyarder unvanını korumaktayken, firma zaman içerisinde Instagram ile WhatsApp uygulamalarını bünyesine katmıştır. Alanında uzman kişileri istihdam eden Facebook hali hazırda on binlerce kişiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Facebook’ta nasıl işe girilir?

Facebook kadrosu noktasında son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu süreçte;


İlk olarak Facebook at Work sistemi üzerinden iş başvurunuzu yapmanız gerekir. Anadil düzeyinde İngilizce ile ileri düzey yazılım becerisine sahip olmanız gerekir. CV incelemeniz yapıldıktan sonra firma mail yoluyla sizinle bir proje hazırlamanızı isteyecektir. Yaptığınız projenin firmayı etkileyecek nitelikte olması gerekmektedir. Mülakatlardaysa analitik düşünme becerilerine dair sorular sorulmaktadır. Mülakatı başarıyla tamamlayan kişilerin pozisyonu belirlenir ve ABD merkezinde istihdam edilecekseniz tamamı firma tarafından karşılanmak suretiyle vize çalışmaları devam eder.

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Araştırma ve görüşmeler nihayetinde yazılım ve proje geliştirme kanadındaki uzmanlar ortalama 250 bin dolar gelir elde etmektedir. Firma içerisinde bulunan sekreterler dahi yüksek ücretlerle istihdam edilirler.

 



Son Güncelleme: 19.08.2020 20:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mark ZuckerbergFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Büyük Tepki!
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Büyük Tepki!

Popüler Haberler

Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Koronavirüs ile ilgili korkutan detay! Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Kovid-19 hastalarının spermlerinde tespit edildi!
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2020 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri
3003 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Savaşçı ne zaman final yapacak?Savaşçı için final kararı alındı!
Serkan Bolat 19 Ağustos neden yok? Sen Çal Kapımı Serkan Bolat neden kimse ile iletişim kurmuyor, yok günü ne anlama geliyor?
Beni Bırakma Sıla yeni sezonda dizide olmayacak mı? Sude Doğar diziden ayrıldı mı?
1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 2020 EYT emeklilik
Mayıs 2019 Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları
Ece Erken Söylemezsem Olmaz'da neden yok? Kovuldu mu? Beyaz Tv Ece Erken istifa mı etti?
Kimse Bilmez neden final yapıyor? Kimse Bilmez final bölüm tarihi
Destek Verilmeyen Hanelere 1.000 TL başvurusuz maddi yardım ulaştırılacak
Eltilerin Savaşı ve Bayi Toplantısı filmleri ne kadar izlendi, ne kadar hasılat yaptılar?
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 19 Ağustos 2020 Çarşamba
Hayranlıkla bakılan harika görünen kıvırcık saç modelleri
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Bekar olmanın pozitif yanları nelerdir?
BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? BMW X1 fiyat listesi ortaya çıktı
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2020 yılı burs miktarı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.