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EYT yasası çıkarsa kimler faydalanacak? 2021

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği EYT yasası çıkarsa kimler faydalanacak? haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 30.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

30 Mayıs 2021 Pazar 06:28
EYT yasası çıkarsa kimler faydalanacak? 2021
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EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar uzun süredir gündemde yer alan bir konu olmakla beraber her geçen gün konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hükümet konuyla ilgili yeni adımlar atsa da henüz istenen seviyede bir gelişme yaşanmadı. Ancak vatandaşlar yasanın çıkması halinde kimlerin emekli olabileceğini merak ediyor.

EYT kimler emekli olabilir?

EYT’nin yasalaşması halinde kimlerin emekli olabileceği 4447 sayılı kanunla gündeme getirildi. 8 Eylül 1999 yılında çıkan kanunla birlikte emeklilik için prim gün sayısı ve emek harcama yılı şartlarına yaş şartı da getirildi. Bu yasayla birlikte emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58 oldu.

Yaş sınırının getirilmesi sonucu erkenden çalışmaya başlayan ve prim gün sayılarını dolduran kişilerin yaşları yeterli olmaması nedeniyle emekli olamıyor.

EYT çıkarsa emekli olacaklar mı?

EYT yasası yürürlüğe girerse 1999 yılı öncesi sigortalı olan kişilerin yaş sınırlarında değişiklik olacak. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yaş sınırları şu şekilde olacak;

9 Eylül 1891 – 23 Mayıs 1984 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 40 ve Prim: 5000

1984 –1985 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş:41 ve Prim: 5000

1985 –1986 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 42 ve Prim: 5075

1986 –1987 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 43 ve Prim: 5150

1987 –1988 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 44 ve Prim: 5225

1988  – 1989 içinde Hizmet süresi 20 yıl, Yaş: 45 ve Prim: 5300

1989 –  1990 içinde hizmet süresi: 20 yıl,  Yaş: 46 ve Prim: 5375

1995 –1996 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 52 ve Prim: 5825

1996 –1997 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 53 ve Prim: 5900

1997 –1998 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 54 ve Prim: 5975

1998 –1999 (Mayıs) içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 55 ve Prim: 5975

1999 – 8 Eylül 1999 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 56 ve Prim: 5978

EYT ile emek verme 2020 bütçesinde kendine yer bulmadı

2020 bütçesinde emeklilikte yaşa takılanlar ve emek verme gibi bölümlere yer verilmedi. Hükümet bu konuyla ilgili olumlu yaklaşmasa da görüşmeler sürüyor. İstenilen değişikliklerin yanı sıra devlet konuyla ilgili vatandaşların mağdur olmaması için yeni çalışmalar hazırlıyor.


Son Güncelleme: 30.05.2021 06:28
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