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EYT yasalaşırsa kimler emekli olabilecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT, uzun süredir ülke gündeminde yer alıyor. EYT yasalaşırsa kimler emekli olacak ortaya çıktı. Ayrıntılar için haberimize göz atabilirsiniz.

18 Ağustos 2020 Salı 02:03
EYT yasalaşırsa kimler emekli olabilecek?
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Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar uzun bir süredir bu mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Çalışanların hükumete yapmış oldukları çağrı, henüz somut bir sonuç kazanmış değil. Bu kapsamda EYT ile ilgili yasa çıkması durumunda kimlerin ne şartlarda emekli olabileceği merak ediliyor.

EYT yasalaşırsa kimler emekli olacak?

1999 yılında emekli olmak için getirilen prim gün sayısı, çalışma yılı şartı ve yaş şartı nedeniyle bazı vatandaşlar emekli olma hakkı elde edememektedir. Bu kapsamda Emeklilikte Yaşa Takılanlar, kanunda belirtilen yaş şartını karşılayamadıkları için emekli olamamaktadır.

EYT’nin yasalaşması durumunda 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan çalışanlar yasa kapsamında olacaklar. 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak isteyen erkeklerin 60, kadınların ise 58 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Ancak EYT yasalaşır ise bu yaş şartı söz konusu olmayacak.

- 1981 – 1984  Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 40 ve Prim: 5000

- 1984 –1985 Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş:41 ve Prim: 5000


- 1985 –1986 Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 42 ve Prim: 5075

- 1986 –1987 Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 43 ve Prim: 5150

- 1987 –1988 Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 44 ve Prim: 5225

-1988  – 1989 Hizmet süresi 20 yıl, Yaş: 45 ve Prim: 5300

 

EYT 2020 bütçesinde yer almadı

Büyük bir çoğunluğun sorunu olan EYT için 2020 yılında herhangi bir çalışma başlatılmadı. Hükumetin bu konuda farklı altenatiflere gideceği düşünülüyor. Bu altenatiflerden birinin olarak yaş eksikliğinin tıpkı prim yapılandırmasında olduğu gibi eksik süreler için belirli bir ücret ödenerek emekli olunabileceği tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 18.08.2020 02:03
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