EYT torba yasa çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum ve güncel bilgiler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son yıllarda milyonlarca kişinin merakla beklediği konulardan biri oldu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan torba yasayla ilgili açıklamalarda bulundu.
EYT son durum ne?
EYT torba yasa ne zaman çıkacak?
Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya’da açıklamalarda bulundu. Kaya, SSK ve Bağkur arasındaki geçişkenliğin kolaylaştığını ve Bağkur üzerinden düşük prim ödeyenlerin SSK’ya göre düşük ücret aldığını ifade ederken Bağkur üzerinden prim ödeyenlerin primlerine ilişkin eşdeğerde ödeme alabileceklerini sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 26.10.2020 19:12