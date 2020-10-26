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EYT torba yasa çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum ve güncel bilgiler

EYT konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca emeklinin gözü söz konusu torba yasaya çevrildi. Vatandaşlar EYT torba yasa çıktı mı ve Eemeklilikte yaşa takılanlarda son durum ve güncel bilgileri araştırmaya başladı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:12
EYT torba yasa çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum ve güncel bilgiler
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son yıllarda milyonlarca kişinin merakla beklediği konulardan biri oldu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan torba yasayla ilgili açıklamalarda bulundu.

EYT son durum ne?


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce emeklilikle ilgili açıklamasında emekli olmanın 3 yolunu açıklamıştı. Açıklamada geçen bu üç yol yaş, prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresi olarak belirtildi. EYT konusuna da değinen Berat Albayrak konuyu incelediklerini ve altenatifler seçenekleri hazırladıklarını ifade ederken sorunun en kısa sürede çözüleceğini sözlerine ekledi.

EYT torba yasa ne zaman çıkacak?

Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya’da açıklamalarda bulundu. Kaya, SSK ve Bağkur arasındaki geçişkenliğin kolaylaştığını ve Bağkur üzerinden düşük prim ödeyenlerin SSK’ya göre düşük ücret aldığını ifade ederken Bağkur üzerinden prim ödeyenlerin primlerine ilişkin eşdeğerde ödeme alabileceklerini sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:12
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Anahtar Kelimeler:
EYTEmeklilikSigorta
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