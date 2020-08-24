İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

EYT çıkarsa kimler emekli olacak? 2020

Sıcak gündemde yer tutan EYT çıkarsa kimler emekli olacak? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 02:31
EYT çıkarsa kimler emekli olacak? 2020
Takip Et:

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar uzun süredir gündemde yer alan bir konu olmakla beraber her geçen gün konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hükümet konuyla ilgili yeni adımlar atsa da henüz istenen seviyede bir gelişme yaşanmadı. Ancak vatandaşlar yasanın çıkması halinde kimlerin emekli olabileceğini merak ediyor.

EYT kimler emekli olabilir?

EYT’nin yasalaşması halinde kimlerin emekli olabileceği 4447 sayılı kanunla gündeme getirildi. 8 Eylül 1999 yılında çıkan kanunla birlikte emeklilik için prim gün sayısı ve emek harcama yılı şartlarına yaş şartı da getirildi. Bu yasayla birlikte emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58 oldu.

Yaş sınırının getirilmesi sonucu erkenden çalışmaya başlayan ve prim gün sayılarını dolduran kişilerin yaşları yeterli olmaması nedeniyle emekli olamıyor.

EYT çıkarsa emekli olacaklar mı?

EYT yasası yürürlüğe girerse 1999 yılı öncesi sigortalı olan kişilerin yaş sınırlarında değişiklik olacak. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yaş sınırları şu şekilde olacak;

9 Eylül 1891 – 23 Mayıs 1984 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 40 ve Prim: 5000

1984 –1985 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş:41 ve Prim: 5000

1985 –1986 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 42 ve Prim: 5075

1986 –1987 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 43 ve Prim: 5150


1987 –1988 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 44 ve Prim: 5225

1988  – 1989 içinde Hizmet süresi 20 yıl, Yaş: 45 ve Prim: 5300

1989 –  1990 içinde hizmet süresi: 20 yıl,  Yaş: 46 ve Prim: 5375

1995 –1996 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 52 ve Prim: 5825

1996 –1997 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 53 ve Prim: 5900

1997 –1998 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 54 ve Prim: 5975

1998 –1999 (Mayıs) içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 55 ve Prim: 5975

1999 – 8 Eylül 1999 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 56 ve Prim: 5978

EYT ile emek verme 2020 bütçesinde kendine yer bulmadı

2020 bütçesinde emeklilikte yaşa takılanlar ve emek verme gibi bölümlere yer verilmedi. Hükümet bu konuyla ilgili olumlu yaklaşmasa da görüşmeler sürüyor. İstenilen değişikliklerin yanı sıra devlet konuyla ilgili vatandaşların mağdur olmaması için yeni çalışmalar hazırlıyor.



Son Güncelleme: 24.08.2020 02:31
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Emlak Bankası tekrar açıldı! Yeniden hizmet verecek
Emlak Bankası tekrar açıldı! Yeniden hizmet verecek
Asgari Ücrette Verginin Kaldırılması İçin Meclis’e Önerge!
Asgari Ücrette Verginin Kaldırılması İçin Meclis’e Önerge!
BDDK’dan Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yeni destek
BDDK’dan Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yeni destek
İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 2020 listesini açıkladı
İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 2020 listesini açıkladı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Uzaydan Gelen Felaket filminin konusu ve oyuncuları
Saçta oluşan elektriklenme nasıl önlenir?
1000 TL aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Renault Arkana tanıtımı yapıldı! Renault Arkana özellikleri, satış tarihi ve fiyatı belli oldu!
Kerem Bürsin ve Demet Özdemir sevgili mi, aşk iddiaları doğru mu?
2020 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2020
Kimler esnaf kredisi alabilir? 2020 Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır?
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
A101'de satılan Samsung Galaxy Tab A Tablet alınır mı? Samsung Galaxy Tab A Tablet hakkında bilgi ve yorumlar
Kredi sicili kötü olanlar için sicil af teklifi verildi! Sicil affı ile ilgili detaylar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.