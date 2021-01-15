İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2021

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? haberimize göz atabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 01:02
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2021
Takip Et:

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar uzun süredir gündemde yer alan bir konu olmakla beraber her geçen gün konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hükümet konuyla ilgili yeni adımlar atsa da henüz istenen seviyede bir gelişme yaşanmadı. Ancak vatandaşlar yasanın çıkması halinde kimlerin emekli olabileceğini merak ediyor.

EYT kimler emekli olabilir?

EYT’nin yasalaşması halinde kimlerin emekli olabileceği 4447 sayılı kanunla gündeme getirildi. 8 Eylül 1999 yılında çıkan kanunla birlikte emeklilik için prim gün sayısı ve emek harcama yılı şartlarına yaş şartı da getirildi. Bu yasayla birlikte emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58 oldu.

Yaş sınırının getirilmesi sonucu erkenden çalışmaya başlayan ve prim gün sayılarını dolduran kişilerin yaşları yeterli olmaması nedeniyle emekli olamıyor.

EYT çıkarsa emekli olacaklar mı?

EYT yasası yürürlüğe girerse 1999 yılı öncesi sigortalı olan kişilerin yaş sınırlarında değişiklik olacak. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yaş sınırları şu şekilde olacak;

9 Eylül 1891 – 23 Mayısıs 1984 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 40 ve Prim: 5000

1984 –1985 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş:41 ve Prim: 5000

1985 –1986 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 42 ve Prim: 5075

1986 –1987 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 43 ve Prim: 5150

1987 –1988 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 44 ve Prim: 5225

1988  – 1989 içinde Hizmet süresi 20 yıl, Yaş: 45 ve Prim: 5300

1989 –  1990 içinde hizmet süresi: 20 yıl,  Yaş: 46 ve Prim: 5375

1995 –1996 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 52 ve Prim: 5825

1996 –1997 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 53 ve Prim: 5900

1997 –1998 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 54 ve Prim: 5975

1998 –1999 (Mayısıs) içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 55 ve Prim: 5975

1999 – 8 Eylül 1999 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 56 ve Prim: 5978

EYT ile emek verme 2020 bütçesinde kendine yer bulmadı

2020 bütçesinde emeklilikte yaşa takılanlar ve emek verme gibi bölümlere yer verilmedi. Hükümet bu konuyla ilgili olumlu yaklaşmasa da görüşmeler sürüyor. İstenilen değişikliklerin yanı sıra devlet konuyla ilgili vatandaşların mağdur olmaması için yeni çalışmalar hazırlıyor.



Son Güncelleme: 15.01.2021 01:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasında sona gelindi
İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasında sona gelindi
Pegasus'ta bütün işlemler iptal edildi
Pegasus'ta bütün işlemler iptal edildi
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi

Popüler Haberler

EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2021
Grip aşısı hangi ayda vurulur? Grip aşısı herkese yapılır mı?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2021 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 15 Ocak 2021 Cuma Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Netflix 50 m2 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
MSB PERTEM'den MSÜ Duyurusu
Sefirin Kızı dizisinde beklenmeyen ayrılık! Sahra karakteri ölüyor mu?
2020 Ziraat bankası trafik sigortası fiyatları
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Star TV canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 15 Ocak 2021 Cuma
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 14 Ocak 2021 Perşembe
Ocak 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ocak 2021 Cuma güncel liste
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Ocak 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.