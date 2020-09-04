Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama yaptı.

Bakan Selçuk merakla beklenen Eylül ayı engelli ve yaşlı maaşlarının bugünden itibaren ödenmeye başlandığı duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre bu ödemelerden yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın faydalandığını ve toplam ödenen miktarın 990 milyon TL'yi aştığını bildirildi.

Öte yandan toplamda 535 bin engelli vatandaşa toplamda 825 milyon tl ödeme yapılacağı açıklandı.

Bakan Selçuk hak sahiplerinin bu ödemeleri 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT şubelerinden alabileceğini,talep edilmesi durumunda ise görevliler tarafından evlere teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.