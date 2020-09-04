İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemelerinin başladığını açıkladı.

04 Eylül 2020 Cuma 11:42
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama yaptı. 

Bakan Selçuk merakla beklenen Eylül ayı engelli ve yaşlı maaşlarının bugünden itibaren ödenmeye başlandığı duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre bu ödemelerden yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın faydalandığını ve toplam ödenen miktarın 990 milyon TL'yi aştığını bildirildi.


Öte yandan toplamda 535 bin engelli vatandaşa toplamda 825 milyon tl ödeme yapılacağı açıklandı.

Bakan Selçuk hak sahiplerinin bu ödemeleri 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT şubelerinden alabileceğini,talep edilmesi durumunda ise görevliler tarafından evlere teslim edileceğini sözlerine ekledi.

 

Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.



Son Güncelleme: 04.09.2020 11:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukEylül Ayı Yaşlı Ve Engelli Maaş ödemeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı

Popüler Haberler

Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2020 muhtaç aylığı alma şartları
SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Stajyerlere maaş vermek zorunlu mu? 2020 Stajyer maaşları ne kadar?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2020
Bedelli askerlik kredisi en uygun hangi bankada? 2020 en uygun bedelli askerlik kredisi
Altın ne kadar oldu? 4 Eylül 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 4 Eylül 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
iOS 13 karanlık mod nedir? iOS 13 dark mod nasıl kullanılır? Gece moduna geçiş anlatımı
Yanlış yere park etmenin cezası ne kadardır? 2020 hatalı park etmenin cezası nedir?
Aşk Olsun filmi nerede çekildi? Aşk olsun oyuncuları kimler, konusu ne?
Temmuz Ayında Asgari Ücrete de Zam Yapılacak mı? Enflasyon Zammı Asgari Ücretide Etkileyecek mi?
Ergenlik depresyonu nedir? Ergenlik depresyonunun belirtileri ve depresyonuna neden olabilecek durumlar
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir?
Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Aday kadrolar?
Güncel gümüş fiyatları 4 Eylül 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Eylül 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a yeni oyuncular katılıyor!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.