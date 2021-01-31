Evini kendi dönüştürene yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV

Ülkemizde 6,7 milyon riskli yapının dönüşümü için çalışmalar devam ediyor. Bu süreci hızlandırmak için toplum, sivil dönüşümü teşvik edecek önlemler almaktadır. Vatandaşlar %1 ödeyecek. Müteahhitlere arsa payını vermeden kendi imar projelerini inşa etmek ve mevcut arsa üzerinde konut yapmak istiyorlarsa %18 yerine KDV, inşaat taahhüt hizmeti alacaklar.

Eşitsizlik sorunu çözüldü

Alınan haberlere göre; Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen hayata geçen düzenlemeyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizde kentsel dönüşüm ağırlıklı olarak kat karşılığı anlaşmayla yapılıyordu. Vatandaş evini müteahhite veriyordu, müteahhit ilave yaptığı konutlarla işi finanse ediyordu. Artık bu modelin yavaşladığını görüyoruz.

Özellikle imar artışı olmayan yerlerde vatandaş evini kendi dönüştürmek istiyor. Burada müteahhit firmadan hizmet satın alınıyor. Kat karşılığı işlerde KDV yüzde 1’ken vatandaşın yaptığı işte yüzde 18’di. Bu eşitsizliği ortada kaldırmak istedik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmasıyla KDV teşviki devreye girdi. Elazığ ve İzmir’de de depremden etkilenen vatandaşlar bu teşvikle evini daha kolay dönüştürecek.”

1.5 KAT SINIRI

Bu konuda bir sınırlamanın da olduğunu dile getiren Gürgen, “KDV düzenlemesinde amaç vatandaşa destek, işin ticari boyutuna değil. Bu nedenle yıkılan evinin 1.5 katına kadar yapılan inşaatta muafiyet uygulanacak. 1000 metrekare yerine en çok 1500 metrekare olacak” ifadelerini kullandı.

‘Süreç hızlanacak’

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan KDV teşvikinin hakkında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, “Kentsel dönüşümün önünü açmak ve hızlandırmak adına böyle bir karar alındı. Vatandaşlarımıza KDV noktasında destek olacak bu kararla süreç hızlanacaktır. Tabii bunun dışında Bakanlığımızın diğer destekleri de devam etmektedir” ifadelerine yer verdi. Bakan Kurum, Türkiye’de 5 senede 1.5 milyon riskli konutun dönüşümü için çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.

Kredi limiti 200 bin liraya çıkıyor

Vedad Gürgen, 18 aylık kira yardımı ve evlerini kendileri dönüştüren kişilere de harç muafiyeti verildiğini belirterek, faiz desteği ile kentsel yenileme kredilerinin üst limitinin artırılması çalışmalarının sona erdiğini söyledi. Gürgen, şu anki 125 bin liralık limitin 200 bin liraya çıkarılacağına vurgu yaptı.