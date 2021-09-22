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Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?

Geçtiğimiz gün küresel piyasalarda satış baskısına neden olan Evergrande, birçok kişinin merak konusu oldu. Araştırılan 'Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?' sorularının yanıtlarını yazımızdan ulaşabilirsiniz.

22 Eylül 2021 Çarşamba 12:49
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
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Geçtiğimiz günlerde Çinli Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının küresel piyasalarda oluşturduğu belirsizlikler ile çok sayıda borsada satışların olduğu bir seyir hakim oldu. Evergrande şirketinin bu hafta içerisinde ödeme yapması gereken 100milyon dolardan fazla tahvil ödemesiyse Asya’da piyasalara baskı yapan baş faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Evergrande ve emlak sektörü

Çin’in büyük emlak geliştirme şirketlerinden biri olan Evergrande’nin güncel borcu 300milyar dolardan fazla olan şirketin bu hafta perşembe günü ödemesi gereken 100milyon dolardan fazla tahvil kuponu ödemesine ilişkin endişeler, risk algısını artırdı ve küresel piyasalarda satış baskısını oluşturdu.

Evergrande krizi endişe yarattı!

Çinli Evergrande‘nin muhtemel iflasına Çin hükümetinin müdahil olmazken, piyasalarda endişe artarak devam ediyor. Ağır borç yükünün altında olan Evergrande Group’un vadesi gelen borçlarının ödemelerinin temerrüt riski yükselirken, yatırımcılar ise global piyasalarda domino etkisinin önlenmesi için Çin hükümetinden gelmesi muhtemel bir müdahaleyi bekliyor.

2008 senesinde yaşanan global kriz de iflas eden ABD’li yatırım bankası Lehman Brothers’ınkine benzer bir tabloya benzemesine çok ihtimal verilmese de, Çin’in bir zamanlar en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketinin muhtemel iflası giderek yayılma riskinin finansal piyasalarda endişeleri arttıran unsur oldu.

Çin’in düzenleyici kurumları 305milyar dolar civarında borç ve yükümlülüğü olan nakit sıkıntısının Evergrande’nin bankacılık sistemi için tehlike oluşturabilecek belirtip şirketin Çinli yatırımcılara sattığı tahvillerin kredi notunu aşağıya çekmişti.

Evergrande, son dönemlerde gayrimenkul satışlarında yaşanan düşüşün devam etmesinden ötürü çapraz temerrütte düşebileceği uyarılarında bulundu ve bankalar şirketin kredi borçlarına ödeyemeyeceğini düşünüp zarar karşılığı ayırmaya başlamıştı.

Yatırımcılarda yaşanan kaygıları hafifletmek için Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı HuiKa Yuan şirket çalışanlarına yolladığı bir mektupta, şirketin içerisinde bulunduğu “en kara andan çıkacağı” konusunda kararlılıklarını ve gayrimenkul projelerini taahhüt edildiği gibi yerine getireceklerini ifade etti.

Çin borsasının resmi tatilde olmasından ötürü kapalı olduğu bugün ise şirketin Hong Kong’daki hisseleri yüzde7 düşüş yaşandı. Şirket hisseleri dün ise yüzde10 kayıp yaşamıştı.

Çin de devlet destekli olan Global Times gazetesi baş editörü, Evergrande’nin “batmayacak kadar büyük” olduğu varsayımı ile devletin kurtarma paketlerine güvenmemesi gerektiğini şeklinde uyardı. Fakat Çin hükümeti şimdiye kadar Evergrande krizinde sessiz kaldı.

Öyle ki Evergrande perşembe günü 83.5milyon dolar tutarında kupon taksitini gelecek Mart 2022 vadeli tahvil ödemesini ve 29 Eylül’de 47.5milyon dolarlık kupon taksiti gelecek Mart 2024 vadeli tahvil ödemesini itfa tarihlerinden itibaren 30gün içerisinde yapmaz ise bu tahvilleri temerrütte düşecek.

Evergrande hangi sektörde?

Evergrande, iş adamı Hui Ka Yan tarafından 1996 senesinde Hengda Group adı ile Çin’in güneyinde yer alan Guangzhou kentinde kurulmuştur. Şirketin 280’den fazla kentte 1300’den fazla projesi bulunmakta.

Evergrande, seneler içinde varlık yönetimi, elektrikli araçlar, yiyecek ve içecek imalatı gibi alanlar da faaliyet gösterdi. Şirket aynı zamanda ülkenin en büyük futbol kulüplerinden biri olan Guangzhou FC’nin de sahibidir. Şirketin yönetim kurulu başkanı HuiKaYan’ın kişisel serveti Forbes’ın verilerine göre 10milyar doların üzerindedir.


Son Güncelleme: 22.09.2021 12:49
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Anahtar Kelimeler:
EvergrandeÇin
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