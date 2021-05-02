İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşları ödeme tarihi belli oldu mu?

Evde bakım aylığı alan vatandaşlarımız evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı, 2021 Mayıs evde bakım maaşı hesaplara yattı mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Evde bakım maaşı yatacağı tarih belli oldu.

02 Mayıs 2021 Pazar 18:23
Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşları ödeme tarihi belli oldu mu?
Takip Et:

Ülkemizde binlerce vatandaşımız evde bakım maaşı almaktadır. Evde bakım maaşı alan vatandaşlarımız evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı, 2021 Mayıs evde bakım maaşı hesaplara yattı mı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı. Evde bakım maaşı yatacağı tarih belli oldu. Vatandaşlarımız Ramazan bayramı öncesinde evde bakım maaşlarının yatmasını bekliyor.

Evde bakıma muhtaç olan vatandaşlarımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak evde bakım maaşı ödemektedir. 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nda evde bakım maaşlarının yatması bekleniyor.

Engelli Bakım Maaşı Ne Kadar?

Bayram öncesinde evde bakım maaşının yatıp yatmayacağı henüz kesinlik kazanmazken konuyla ilgili resmi açıklama daha yapılmadı. Ödemeler normalde her ayın 15’i ile 30’u arasında yapılmaktadır.

Engelli kişilerin evde bakılmasından dolayı evde bakım maaşı verilmektedir. 2021 evde bakım maaşı 1657 Türk Lirası olmuştur.

Engelli Bakım Maaşı Sorgulama

Evde bakım maaşımızı sorgulamak istiyorsanız e-Devlet sistemine girerek paranın yatıp yatmadığını sorgulama işlemi yapabilirsiniz. E-Devlet şifreniz ile birlikte TÇ kimlik numaranızı girerek e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yazarak ara tuşuna basınız. Burada karşımıza çıkan sonuca göre evde bakım aylığının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Evde bakım aylığına SMS ile sorgulama yöntemi mevcuttur. Ziraat bankası üzerinden evde bakım aylığı alan vatandaşlarımız, BAKIYE yazıp 4747 numaralı telefona SMS atarak evde bakım aylığının yatıp yatmadığını öğrenebilir.

Bakıma muhtaç olan kişilerin, engelli kişilerin evlerinde düzgün bir şekilde bakılması için evde bakım maaşı verilmektedir. Bu maaş devlet tarafından verilir. Bu paraların hasta bakımında kullanılması gerekiyor. Bu paralar hasta bakan kişilere verilmektedir.

Engelli Bakım Aylığı Başvuru Şartları

Evde bakım maaşına başvurmak isteyen vatandaşlarımız da üç farklı şart istenmektedir. Bu şartlardan birisi gelir kriterlerine uygun olması gerekiyor. Diğeri ise bakıma muhtaç olması gerekiyor. Diğer şartlardan birisi ağır engelli olduğunu belirten bir sağlık kurulu raporunun olması gerekiyor.

Bu şartları taşıyan her vatandaşımız evde bakım maaşına başvuru yapabilir. Evde bakım maaşı belirlenirken evdeki tüm halkın net geliri toplanır ve hane altında yaşayan kişi sayısına bölünür. Bu şekilde evde bakım maaşı miktar ortaya çıkar.

Bu maaş sayesinde evde bakıma muhtaç olan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu maaş sadece engelli kişiye bakan kişilere yatırılmaktadır. Eğer para kötüye kullanılırsa, engelli kişinin bu paradan mahrum edildiği tespit edilirse maaş kesilecektir. Bu açıdan sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğunu kanıtlayan vatandaşlarımız, ilgili kurumlara giderek engelli bakım aylığı alabilmek için başvuruda bulunabilirler.




Son Güncelleme: 02.05.2021 18:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evde BakımEngelli AylığıEvde Bakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1100 TL pandemi yardımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak, e-Devlet'ten mi?
1100 TL pandemi yardımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak, e-Devlet'ten mi?
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?
Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?
Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?
Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL pandemi yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL pandemi yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşları ödeme tarihi belli oldu mu?
Masum Ahem öldü mü?
Emanet izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizisi reytingleri
Seksenler dizisindeki Suna karakteri Kimdir? Eda Akalın dizideki rolü ve hayatı
Konyaspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Denizlispor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Bugün kimin maçı var? TV 2 Mayıs 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
2021 Bekçi alımı olacak mı? EGM ve PA Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvuru şartları nelerdir?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Beşiktaş Galatasaray derbi öncesi kart sınırında olan oyuncular kimler?
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
A TV Beni Bırakma yeni sezonda Sıla olacak mı? Sude Doğar diziden ayrılacak mı?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız’ın yer aldığı diziler
Survivor İsmail nişanlısı ile görüşecek mi?
ALES 2021 sınavına kaç kişi girdi?
Kardeşlerim yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor?
Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği ne zaman, nasıl tutulur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.