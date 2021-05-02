Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşları ödeme tarihi belli oldu mu?

Ülkemizde binlerce vatandaşımız evde bakım maaşı almaktadır. Evde bakım maaşı alan vatandaşlarımız evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı, 2021 Mayıs evde bakım maaşı hesaplara yattı mı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı. Evde bakım maaşı yatacağı tarih belli oldu. Vatandaşlarımız Ramazan bayramı öncesinde evde bakım maaşlarının yatmasını bekliyor.

Evde bakıma muhtaç olan vatandaşlarımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak evde bakım maaşı ödemektedir. 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nda evde bakım maaşlarının yatması bekleniyor.

Engelli Bakım Maaşı Ne Kadar?

Bayram öncesinde evde bakım maaşının yatıp yatmayacağı henüz kesinlik kazanmazken konuyla ilgili resmi açıklama daha yapılmadı. Ödemeler normalde her ayın 15’i ile 30’u arasında yapılmaktadır.

Engelli kişilerin evde bakılmasından dolayı evde bakım maaşı verilmektedir. 2021 evde bakım maaşı 1657 Türk Lirası olmuştur.

Engelli Bakım Maaşı Sorgulama

Evde bakım maaşımızı sorgulamak istiyorsanız e-Devlet sistemine girerek paranın yatıp yatmadığını sorgulama işlemi yapabilirsiniz. E-Devlet şifreniz ile birlikte TÇ kimlik numaranızı girerek e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yazarak ara tuşuna basınız. Burada karşımıza çıkan sonuca göre evde bakım aylığının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Evde bakım aylığına SMS ile sorgulama yöntemi mevcuttur. Ziraat bankası üzerinden evde bakım aylığı alan vatandaşlarımız, BAKIYE yazıp 4747 numaralı telefona SMS atarak evde bakım aylığının yatıp yatmadığını öğrenebilir.

Bakıma muhtaç olan kişilerin, engelli kişilerin evlerinde düzgün bir şekilde bakılması için evde bakım maaşı verilmektedir. Bu maaş devlet tarafından verilir. Bu paraların hasta bakımında kullanılması gerekiyor. Bu paralar hasta bakan kişilere verilmektedir.

Engelli Bakım Aylığı Başvuru Şartları

Evde bakım maaşına başvurmak isteyen vatandaşlarımız da üç farklı şart istenmektedir. Bu şartlardan birisi gelir kriterlerine uygun olması gerekiyor. Diğeri ise bakıma muhtaç olması gerekiyor. Diğer şartlardan birisi ağır engelli olduğunu belirten bir sağlık kurulu raporunun olması gerekiyor.

Bu şartları taşıyan her vatandaşımız evde bakım maaşına başvuru yapabilir. Evde bakım maaşı belirlenirken evdeki tüm halkın net geliri toplanır ve hane altında yaşayan kişi sayısına bölünür. Bu şekilde evde bakım maaşı miktar ortaya çıkar.

Bu maaş sayesinde evde bakıma muhtaç olan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu maaş sadece engelli kişiye bakan kişilere yatırılmaktadır. Eğer para kötüye kullanılırsa, engelli kişinin bu paradan mahrum edildiği tespit edilirse maaş kesilecektir. Bu açıdan sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğunu kanıtlayan vatandaşlarımız, ilgili kurumlara giderek engelli bakım aylığı alabilmek için başvuruda bulunabilirler.