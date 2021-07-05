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Evde Bakım Maaşı Temmuz 2021 yeni maaş tutarı belli oldu

Temmuz 2021 ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber evde bakım maaşının da yeni tutarı belli oldu. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yanıtı haberimizde…

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:03
Evde Bakım Maaşı Temmuz 2021 yeni maaş tutarı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2021 ayı enflasyonu oranlarını açıklaması ile beraber birçok maaşa zamlar geldi. Bu maaşların arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı evde bakım maaşı da bulunuyor. Bu maaşı alan vatandaşlar ise evde bakım maaşının Temmuz ayında ne kadar olduğu sorusunu intenet üzerinden aramaya yöneldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayının Tüketici Fiyat Endeksi’nin %8.45 olduğunu duyurdu. Bu oran memur maaşlarına %8.45 oranında bir zam yapılması anlamına geliyor. Evde bakım maaşının da aynı oranda zam alması bekleniyor.

Enflasyon oranlarına göre Temmuz ayına kadar 1657 Türk Lirası evde bakım maaşı alan bir vatandaş, bu aydan sonra en az 1673 Türk Lirası, en fazla ise 1785 Türk Lirası maaş alacak. Bu paranın Kurban Bayramı’ndan önce kişilerin hesaplarında olması planlanıyor.


Son Güncelleme: 05.07.2021 14:03
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Anahtar Kelimeler:
TÜİKEvde Bakım MaaşıEnflasyon
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