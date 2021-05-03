Evde bakım maaşı Mayıs 2021 ayı ödemeleri bayram öncesi yatacak mı?

Devlet tarafından evde yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar için verilen evde bakım maaşlarının Ramazan Bayramından önce hesaplara aktarılıp aktarılmayacağı merak ediliyor. 2021 yılında 1.658, ,29 TL olarak verilen evde bakım maaşı 2021 yılında bayram öncesinde hesaplayara yatırılacak. Yapılan açıklamalar sonrasında 10 Mayıs tarihinde evde bakım maaşı alma hakkı olan vatandaşların hesaplarına aktarımların yapılacağı belirtildi.

Evde bakım maaşına ek olarak vatandaşlar devlet tarafından pandemi desteği olarak verilecek olan 1100 TL’yi de merak etmeye başladı. Evde bakım maaşı alan vatandaşların pandemi desteğinden faydalanıp faydalanamayacağı araştırılırken resmi kanallardan konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Evde bakım parası alabilmek için gerekli kriterler nelerdir?

Gelir kriterlerinin uygun olması, Bakıma muhtaçlık kriteri, Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı hizmeti

Evde bakım maaşı hane halkının toplam gelirinin asgari ücretin 2/3’ünden az olması durumlarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir destektir. Evde bakım maaşı başvuruları https://www.ailevecalisma.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.

Evinde yaşlı, engelli veya hasta vatandaşlara bakan kişilere verilen evde bakım maaşları, bu kişilerin eczane başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarının karşılanması için devlet tarafından sağlanan bir destektir. Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar ikametgahlarının bulunduğu bölgede ki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe müdürlüklerine giderek bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvurular sonrasında değerlendirme sürecine giren vatandaşlar sorun olmaması halinde evde bakım maaşı almaya hak kazanabilirler. İlk ödemeler PTT aracılığı ile yapılırken başvuru sahipleri talep ederlerse müşterisi oldukları bankalardan da evde bakım maaşı alabilirler.

Evde bakım aylığı sorgulama

Evde bakım maaşı kapsamında yardıma muhtaç kişilere verilen destekler her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak hesaplara aktarılmamakla birlikte illere göre farklı şekillerde hesaplandıktan sonra hesaplara aktarılıyor.

Sorgulama işlemleri ise PTT veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile yapılabiliyor.