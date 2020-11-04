İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? evde hasta bakım maaşı alma şartları 2020

Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? evde hasta bakım maaşı alma şartları konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? evde hasta bakım maaşı alma şartları haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 4 Kasım 2020 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 17:36
Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? evde hasta bakım maaşı alma şartları 2020
Takip Et:

Engelli yakınlarının en merak ettiği konulardan bir tanesi olan evde bakım maaşı araştırılmaya devam ediyor. Gerek evde bakım maaşı ne kadar sorusu gerekse evde bakım maaşı alabilmek için gerekli şartlar nelerdir sorularını araştıran vatandaşlar meraklarını intenet üzerinden yaptıkları araştırmalar ile gidermeye çalışıyor.  

Evde bakım maaşı 1544 TL’ye yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Temmuz ayı enflasyon değerlerine göre memur maaşlarına zam yapıldı. Öte yandan 2022 sayılı kanun gereğince memurlara yapılan zam miktarı kadar yaşlılık ve evde bakım maaşı alanların da maaşlarına zam yapıldığı belirtildi.  

Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre 1406 TL olan evde bakım maaşları son yapılan zamlar ile birlikte 1544 TL’ye yükseldi.  

Bakan Selçuk açıklamasında, ‘18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır Silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı. 

Bakan Zümrüt Selçuk, 535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardık’ açıklamalarında bulundu. 

Evde bakım maaşı nedir?

Sosyal devlet anlayışı ile ilerleyen Türkiye’de 2020 yılında verilmeye devam eden yardımlardan bir tanesi olan evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden bir tanesidir. Hane içerisinde bulunan kişilerin aylık gelirleri asgari ücretin 3’te 2’sinden az olan vatandaşlara muhtaçlık ve yaşlılık maaşı verilirken hane içerisinde bulunan engelli vatandaş için başvuru halinde ekstra ödeme alınabilmektedir. 2020 yılında evde bakım maaşından faydalananlar 517 bin kişiden fazla olarak açıklanmıştır. Başvuru ile hak kazanılan evde bakım maaşı alabilmek için Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uyulması gerekmektedir. Şartlar yerine getirilerek evde bakım maaşı almaya hak kazanan kişiler engelli yakınlarına evlerinde bakmak şartı ile bu yardımdan faydalanabilirler.  

Evde bakım maaşı şartları 2020 yılı için nelerdir?

Gelir kriterine uygunluk:

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların kafasını en fazla karıştıran gelir kriteri konusu için kişi başı olarak değerlendirilmektedir. Buna göre hane içerisinde her bir kişi için belirlenen tutara 1.402 TL’dir. Gelir kriterinin kişi başı olarak değerlendirmesi asgari ücret ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir. 2020 yılı için belirlenen asgari tutara 2.324 TL’dir. Asgari ücrete ek olarak 200 TL’de asgari geçim tutarı ödemesi yapılmaktadır. Asgari ücretten 200 TL vergi ve geçim desteği düşürüldüğünde kalan 2.104 TL’dir. Buna göre 2.104 TL’nin 3’te 2’si az geliri olanlar evde bakım maaşı alabilmektedir. 2.104 TL’nin 3’te 2’si hesaplandığında 1.402 TL sonucu çıkmaktadır. Bu miktar tek bir kişi için hesaplanırken 4 kişilik bir ailenin hane geliri hesaplaması için 1.402x4 yapılamlıdır. Bu işlem sonucunda çıkan 5.608 TL hane geliri altında geliri olan vatandaşlar evde bakım maaşından faydalanabilirler.  

  • 2 kişilik bir hanenin geliri 2.804 TL, 

  • 3 kişilik ailede 4.206 TL, 

  • 4 kişilik ailede 5.608 TL, 

  • 5 kişilik ailede 7.010 TL ve 

  • 6 kişilik ailede 8.412 TL altında gelirleri olması gerekir. 

Hastanın sağlık durumu raporu


Bakanlık tarafından açıklanan bilgilerde ayrıca 20 Şubat 2019 tarihinde çıkan Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 18 yaş ve üzeri için belirtilen ‘ağır özürlü’ tabiri ‘tam bağımlı’ ifadesi ile değiştirilmiştir. Bu tabir 18 yaş altı vatandaşlar için ‘özel koşul ya da çok özel koşul’ olarak belirtilmiştir. Değişiklik öncesinde raporlarda %50’nin üzerinde engelli yazması gerekirken yeni düzenlemeler ile tam bağımsız, kısmi bağımsız ve tam bağımlı ifadelerine yer veriliyor.  

En az 8 saatlik bakım 

8 saatlik bakım aynı evde yaşamamasına rağmen hastanın bakımı üstelenen kişilerin bakmaları gereken saat olarak belirtilmektedir. Kurum tarafından belirlenen saatlerde toplam 8 saat olmak şartı ile hastaya bakılması gerekmektedir. Gün içerisinde habersiz olarak yapılan kontroller ile birlikte yetkililer tarafıdandan hane ziyareti yapılacaktır.  

Evde bakım maaşı 2020 yılında ne kadar?

2020 ocak ayı ile birlikte yapılan değişiklikler ile birlikte evde bakım maaşı 1.406 TL olmuştur. Temmuz ayında enflasyon değişiklikleri nedeni ile tekrar zam yapıldıktan sonra Temmuz-Aralık ayı arasında evde bakım maaşı 1.544 TL olmuştur. Asgari ücretin %15’i oranında yapılan zam ile birlikte devletin sağladığı yardımlara zam yapılmıştır. 

Evde bakım maaşı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

  • Başvuru dilekçesi, 

  • Hastanın sağlık kurulu raporu, 

  • Hastaya ait 2 adet fotoğraf, 

  • Hasta okuyorsa ise öğrenim belgesi, 

  • Hastanın ve bakımını üstlenecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı, 

  • İkametgah belgesi, 

  • Ailenin gelirini belirten maaş bordrosu, 

  • Yaşanılan yerin varsa kira ve mal durumu beyanı, 

  • Hastanın vasisi varsa buna ilişkin mahkeme kararı, 

  • Anne ve babanın boşanma durumu gerçekleştiyse buna ilişkin mahkeme karar belgeleri Evde Bakım için gerekli belgelerdir.  

Evde bakım aylığı nasıl sorgulanır?

E-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşını sorgulamanın en kolay yolu e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgula’ sayfasına giderek evde bakım maaşı sorgulanabilmektedir.  

SMS ile evde bakım maaşı sorgulama

Diğer sorgulama yolu olarak SMS üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. BAKIYE yazarak 4747’ye SMS atıldığında sorgulama yapılabilmektedir. Bu şekilde SMS ile evde bakım maaşınızı sorgulayabilir ve merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.  



Son Güncelleme: 04.11.2020 17:36
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!

Popüler Haberler

Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama 4 Kasım 2020 Çarşamba
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 4 Kasım 2020 Çarşamba
Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? evde hasta bakım maaşı alma şartları 2020
0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası 2020
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
E devlet trafik cezası ödeme nasıl yapılır? e devlet trafik cezası borç sorgulama ve ödeme
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Koltuk altı kararmasına ne iyi gelir? Koltuk altı kararması geçer mi?
Konut kredileri ertelendi mi? Konut kredilerini erteleyen bankalar var mı?
GTA 6 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!
Konut satışlarında son durum nasıl? Bankaların faiz indirimi konut satışlarını artırdı mı?
10 Ekim Perşembe Reyting sonuçları Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Çukur 23 Mart neden yayınlanmıyor? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur 23 Mart 2020 var mı ?
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 sgk emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
İmza beyannamesi neden istenir? 2020 imza beyannamesi nerelerde kullanılır?
Hiç peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? 2020 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar
Hangi hastalar malulen emekli olur? 2020 Malulen emekli nasıl olunur?
İntibak zammı nedir? 2020 intibak zammı çıkarsa kim ne kadar intibak zammı alacak, hangi emeklileri kapsayacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.