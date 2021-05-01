Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?

Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı?

Bayram öncesi emeklilere yapılan ikramiye halk tarafınca oldukça gündeme geldi. Bu haberi duyan evde bakım maaşı almakta bulunan engelli vatandaşlarda kendileri bakımından son durum nedir araştırmaya başladılar.

Bizde araştırmalarımız doğrultusunda genel itibariyle yıllara göre baktığımızda böyle bir ikramiye durumu evde bakım maaşı alan kişilere sunulmamış. Fakat birçok engelli birey bu durum kendilerince hak görüp almak istediklerini bildiriyorlar. Konu hakkında hükümet tarafından bir açıklama gelmedi.