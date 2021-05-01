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Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?

Ramazan Bayramı öncesi bu sefer müjde bekleyen kişiler evde bakım maaşı alanlar oldu. Hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere karşı açıkladığı bayram ikramiyesinden sonra sürekli araştırılan ve sıkça sorulan sorular arasında yer aldı. Evde bakım maaşı alanlar ve engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Peki bu konu hakkında son durum nedir? detaylar haberimizde...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:43
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
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Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı?

Bayram öncesi emeklilere yapılan ikramiye halk tarafınca oldukça gündeme geldi. Bu haberi duyan evde bakım maaşı almakta bulunan engelli vatandaşlarda kendileri bakımından son durum nedir araştırmaya başladılar.

Bizde araştırmalarımız doğrultusunda genel itibariyle yıllara göre baktığımızda böyle bir ikramiye durumu evde bakım maaşı alan kişilere sunulmamış. Fakat birçok engelli birey bu durum kendilerince hak görüp almak istediklerini bildiriyorlar. Konu hakkında hükümet tarafından bir açıklama gelmedi.




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:43
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RamazanEvdebakımmaaşıİkramiyeEmekli
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