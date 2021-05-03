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Evde bakım maaşı alanlar ve engelli aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Evde bakım maaşı ve engelli maaşı alan vatandaşların emeklilere verilen bayram ikramiyesinden yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu oldu. Merak edilen 'Evde bakım maaşı ve engelli aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?' sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:33
Evde bakım maaşı alanlar ve engelli aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?
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Evde bakıma muhtaç olan vatandaşların veya onların bakımıyla uğraşan vatandaşların her ay düzenli olarak aldıkları evde bakım maaşı veya engelli aylığı alan vatandaşlar, 2021 yılında verilecek olan bayram ikramiyesi alıp, alamayacaklarını araştırmaya başladılar.

Evde bakım maaşı alanlar ve engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?

Evde bakım maaşı ve engelli maaşı alan vatandaşların emeklilere verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu oldu. Engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenmemektedir.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yapmış olduğu açıklamalarda her sene bayram öncesinde emekli vatandaşlara düzenli olarak verilen ikramiyenin bu sene zamlı olarak yatırılacağını açıklamıştı. 1.000TL olarak yatırılan emekli bayram ikramiyesi bu sene itibariyle 1.100TL oldu. Emekli bayram ikramiyeleri SSK’lıların 6 Mayıs, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığına kayıtlı vatandaşların ise 7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:33
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Evde Bakım Maaşı AlanlarEngelli Aylığı AlanlarBayram İkramiyesi
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