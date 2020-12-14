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Evde bakım maaşı 2021'de kaç TL, ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zam oranı belli oldu mu?

Evde bakım maaşı 2021’de kaç TL, ne kadar olacak ve evde bakım maaşı zam oranı belli oldu mu soruları merak ediliyordu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk evde bakım maaşı zammına ilişkin konuştu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 18:13
Evde bakım maaşı 2021'de kaç TL, ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zam oranı belli oldu mu?
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Devlet birçok alanda yardıma muhtaç vatandaşlara maddi yardımda bulunuyor. Bu yardımlardan biri de evde bakım maaşıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen evde bakım maaşı 2021 yılında artacak.

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte eve bakım maaşı başta olmak üzere verilen yardımların ücretlerine de zam yapılacak. Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon oranları dikkate alınıyor. Söz konusu oranlar aynı zamanda verilen yardımlara yapılacak artışlarda da dikkate alınıyor.

2021 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlardan evde bakım maaşına geçen yıl yapılan zam miktarı kadar zam yapılacak. Geçen yıl evde bakım maaşı miktarı 1460 TL’den 1544 TL’ye çıkarılmıştı. Bu miktar 2021 yılında 1600 ile 1650 TL arasında bir tutara çıkarılacak.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 18:13
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Anahtar Kelimeler:
YardımBakım Maaşı
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