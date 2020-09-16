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Evde bakım aylığı almak için gerekli belgeler nelerdir? 2020 evde bakım maaşı almak icin rapor oranı

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Evde bakım aylığı almak için gerekli belgeler nelerdir? evde bakım maaşı almak icin rapor oranı ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 16 Eylül 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:20
Evde bakım aylığı almak için gerekli belgeler nelerdir? 2020 evde bakım maaşı almak icin rapor oranı
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Engelli yakınlarının en merak ettiği konulardan bir tanesi olan evde bakım maaşı araştırılmaya devam ediyor. Gerek evde bakım maaşı ne kadar sorusu gerekse evde bakım maaşı alabilmek için gerekli şartlar nelerdir sorularını araştıran vatandaşlar meraklarını intenet üzerinden yaptıkları araştırmalar ile gidermeye çalışıyor.  

Evde bakım maaşı 1544 TL’ye yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Temmuz ayı enflasyon değerlerine göre memur maaşlarına zam yapıldı. Öte yandan 2022 sayılı kanun gereğince memurlara yapılan zam miktarı kadar yaşlılık ve evde bakım maaşı alanların da maaşlarına zam yapıldığı belirtildi.  

Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre 1406 TL olan evde bakım maaşları son yapılan zamlar ile birlikte 1544 TL’ye yükseldi.  

Bakan Selçuk açıklamasında, ‘18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır Silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı. 

Bakan Zümrüt Selçuk, 535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardık’ açıklamalarında bulundu. 

Evde bakım maaşı nedir?

Sosyal devlet anlayışı ile ilerleyen Türkiye’de 2020 yılında verilmeye devam eden yardımlardan bir tanesi olan evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden bir tanesidir. Hane içerisinde bulunan kişilerin aylık gelirleri asgari ücretin 3’te 2’sinden az olan vatandaşlara muhtaçlık ve yaşlılık maaşı verilirken hane içerisinde bulunan engelli vatandaş için başvuru halinde ekstra ödeme alınabilmektedir. 2020 yılında evde bakım maaşından faydalananlar 517 bin kişiden fazla olarak açıklanmıştır. Başvuru ile hak kazanılan evde bakım maaşı alabilmek için Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uyulması gerekmektedir. Şartlar yerine getirilerek evde bakım maaşı almaya hak kazanan kişiler engelli yakınlarına evlerinde bakmak şartı ile bu yardımdan faydalanabilirler.  

Evde bakım maaşı şartları 2020 yılı için nelerdir?

Gelir kriterine uygunluk:

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların kafasını en fazla karıştıran gelir kriteri konusu için kişi başı olarak değerlendirilmektedir. Buna göre hane içerisinde her bir kişi için belirlenen tutara 1.402 TL’dir. Gelir kriterinin kişi başı olarak değerlendirmesi asgari ücret ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir. 2020 yılı için belirlenen asgari tutara 2.324 TL’dir. Asgari ücrete ek olarak 200 TL’de asgari geçim tutarı ödemesi yapılmaktadır. Asgari ücretten 200 TL vergi ve geçim desteği düşürüldüğünde kalan 2.104 TL’dir. Buna göre 2.104 TL’nin 3’te 2’si az geliri olanlar evde bakım maaşı alabilmektedir. 2.104 TL’nin 3’te 2’si hesaplandığında 1.402 TL sonucu çıkmaktadır. Bu miktar tek bir kişi için hesaplanırken 4 kişilik bir ailenin hane geliri hesaplaması için 1.402x4 yapılamlıdır. Bu işlem sonucunda çıkan 5.608 TL hane geliri altında geliri olan vatandaşlar evde bakım maaşından faydalanabilirler.  

  • 2 kişilik bir hanenin geliri 2.804 TL, 

  • 3 kişilik ailede 4.206 TL, 

  • 4 kişilik ailede 5.608 TL, 

  • 5 kişilik ailede 7.010 TL ve 

  • 6 kişilik ailede 8.412 TL altında gelirleri olması gerekir. 

Hastanın sağlık durumu raporu


Bakanlık tarafından açıklanan bilgilerde ayrıca 20 Şubat 2019 tarihinde çıkan Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 18 yaş ve üzeri için belirtilen ‘ağır özürlü’ tabiri ‘tam bağımlı’ ifadesi ile değiştirilmiştir. Bu tabir 18 yaş altı vatandaşlar için ‘özel koşul ya da çok özel koşul’ olarak belirtilmiştir. Değişiklik öncesinde raporlarda %50’nin üzerinde engelli yazması gerekirken yeni düzenlemeler ile tam bağımsız, kısmi bağımsız ve tam bağımlı ifadelerine yer veriliyor.  

En az 8 saatlik bakım 

8 saatlik bakım aynı evde yaşamamasına rağmen hastanın bakımı üstelenen kişilerin bakmaları gereken saat olarak belirtilmektedir. Kurum tarafından belirlenen saatlerde toplam 8 saat olmak şartı ile hastaya bakılması gerekmektedir. Gün içerisinde habersiz olarak yapılan kontroller ile birlikte yetkililer tarafıdandan hane ziyareti yapılacaktır.  

Evde bakım maaşı 2020 yılında ne kadar?

2020 ocak ayı ile birlikte yapılan değişiklikler ile birlikte evde bakım maaşı 1.406 TL olmuştur. Temmuz ayında enflasyon değişiklikleri nedeni ile tekrar zam yapıldıktan sonra Temmuz-Aralık ayı arasında evde bakım maaşı 1.544 TL olmuştur. Asgari ücretin %15’i oranında yapılan zam ile birlikte devletin sağladığı yardımlara zam yapılmıştır. 

Evde bakım maaşı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

  • Başvuru dilekçesi, 

  • Hastanın sağlık kurulu raporu, 

  • Hastaya ait 2 adet fotoğraf, 

  • Hasta okuyorsa ise öğrenim belgesi, 

  • Hastanın ve bakımını üstlenecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı, 

  • İkametgah belgesi, 

  • Ailenin gelirini belirten maaş bordrosu, 

  • Yaşanılan yerin varsa kira ve mal durumu beyanı, 

  • Hastanın vasisi varsa buna ilişkin mahkeme kararı, 

  • Anne ve babanın boşanma durumu gerçekleştiyse buna ilişkin mahkeme karar belgeleri Evde Bakım için gerekli belgelerdir.  

Evde bakım aylığı nasıl sorgulanır?

E-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşını sorgulamanın en kolay yolu e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgula’ sayfasına giderek evde bakım maaşı sorgulanabilmektedir.  

SMS ile evde bakım maaşı sorgulama

Diğer sorgulama yolu olarak SMS üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. BAKIYE yazarak 4747’ye SMS atıldığında sorgulama yapılabilmektedir. Bu şekilde SMS ile evde bakım maaşınızı sorgulayabilir ve merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.  



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:20
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