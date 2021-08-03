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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası 2021 Ağustos ayına ait kira artış oranları da belirlendi. Peki, merakla beklenen kira artış oranları sonrası bu ay sözleşmeleri dolacak olan kiracılar ev sahipleriyle ne kadar kira artışı yapacaklar? İşte detaylar..

03 Ağustos 2021 Salı 13:50
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası ev sahipleri ile birlikte kiracıların da yakından takip ettiği kira artış oranları da belli olmuş oldu. Bu ay sözleşmesi dolan ve yeni sözleşme yapacak olan vatandaşlar, yeni sözleşmede zam yapılacağını araştırırken gelen son dakika bilgisiyle merak ettikleri souya da yanıt bulmuş oldular.

AĞUSTOS AYINA AİT KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayına ait enflasyon verilerinin açıklanması sonrası Ağustos ayında yapılacak olan kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de 2021 yılının Temmuz ayı içerisinde bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,95 ve son 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 15,15 oranında bir artış gerçekleşti.

KİRALARA EN FAZLA YÜZDE 15,15 ZAM YAPILACAK!

TÜİK verilerinin açıklanması sonrasında Temmuz'dan itibaren son 12 aylık aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,15 artışın gerçekleştiği görülürken bu durum mal sahiplerinin kiracılarına yasal olarak en fazla yüzde 15,15 gibi bir oranda zam yapabileceğini gösterdi.

 


Son Güncelleme: 03.08.2021 13:50
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