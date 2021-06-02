Ev kiraları en çok hangi bölgelerde arttı?

EVA Gayrimenkul Değerleme Lisanslı Değerleme Uzmanı Serkan Bal, konut sektörüne dair açıklama yaptı. Bal, konut kiralarını değerlendirerek kira fiyatlarının satışı da etkilediğini vurguladı.

Yapılan açıklamalara göre sektörde talep artış oranında gerileme olsa da gereksinimlerden kaynaklanan talep devam ediyor ve hem kirada hem de satışta hızlı yükseliş yaşanıyor.

Kira artışlarında üst sıralarda %32-37 aralığında Kahramanmaraş, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak geliyor. Muğla ve İzmir illeri ise villa ve müstakil yapılar kategorisinde üst sıralarda yerini alıyor.

Yapılan değerlendirmelere göre; özellikle Anadolu bölgesinde az nüfuslu kesimlerde yeni inşaat sayıları artarken, büyük şehirler de bu durumdan pay alıyor. 2020 yılının yaz aylarında uygulanan banka kredi faiz kampanyaları nedeniyle konut stoku büyük ölçüde tükendi ve arz seviyesi düştü. Gerileyen arz, yeni inşaat olmaması, yüksek faiz oranlarının yatırımcıları parada kalması için teşvik etmesi gibi nedenlerden dolayı konut sektörüne ilgi düşüyor. Talep artış oranı düşse de gereksinimden kaynaklanan talep devam ediyor. Ancak arz bu talepten daha düşük durumdadır. Bu etkiler nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Hem kira hem de satış fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Bal, artışları yüzde şeklinde inceleyerek en çok artışın görüldüğü illeri açıkladı. Bal’a göre kira artışlarında üst sıralarda %32-37 aralığında Kahramanmaraş, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Karaman ve Uşak geliyor. Kiralık konutlara olan talepten dolayı kiralık konut sayısı azalıyor bu sebeple artışlar devam ediyor. Fakat bu şehirlerde kira miktarı büyük illere göre daha uygun. Mutlak değer olarak artış bedelleri düşünülürse bu rakamlar bir önceki seneye göre ortalama 200-300 TL aralığında arttı.

Bal, konuya dair, pandemi sebebiyle evden çalışma durumunun benimsenmesi, insanların yaşadığı yerin çalışma alanı olması ve evde kalmanın artmasının tercihleri değiştirdiğini söyledi. Özellikle villa gibi müstakil yapılara olan talebin %30-50 oranında arttığını belirtti.

Aydın ve Trabzon şehirlerinde dikkat çeken artış

Yükselişler yüzdelik olarak hesaplandığında Aydın, Trabzon, Balıkesir, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara illeri üst sıralarda. Aydın ilinde hem müstakil hem de ev bazında kira artışı çok fazla. Aydın ili İzmir, Muğla gibi tatil beldeleriyle karşılaştırılırsa daha uygun. Etrafta bulunan tatil bölgelerine ulaşımın kolay olması ve lokasyonu nedeniyle Aydın’da talep arttı. Bu etkiler nedeniyle kira oranı %49 oranda arttı.

Trabzon ilinde ise kira artışı ortalama %6 oranda oldu. Müstakil evlerde kira artış oranı %43 oldu. Yükselişlerin sebebi Trabzon’un konumu ve doğası oldu.

Artış bedelinde Muğla ve İzmir üst sıralarda

Yazlık kesim olarak üst sıralarda bulunan şehirlerden birisi olan Muğla, ev bazında kira artış ortalaması yaklaşık olarak %13, müstakil evlerde ortalama kira artış oranı %31, İzmir’de ev bazında %14 ancak müstakil evlerde %35 oldu. Oranlar illere göre düşük algısı oluştursa da aslında mutlak kira bedel artışlarına bakılırsa Muğla ve İzmir müstakil evlerde üst sıralarda bulunuyor. Aydın ili de bu illerden sonra sıralamada yerini alıyor.

Bal, kira fiyatlarındaki yükselişin satışı da etkilediğine vurgu yaparak, fiyatların makul seviyeye inmesi için makul miktarda konutun stoka girmesi yani imal edilmesini söyledi. İnşaat maliyetlerinin çok yüksek ve imalat süresinin 24-36 ay olduğunu söyleyen Bal, ancak 2 sene sonra piyasaya etkisi olacağını vurguladı.