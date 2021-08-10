Ev kadınlarına kolay emeklilik fırsatı için son tarih 31 Ağustos!

Milyonlarca insana nefes aldıran yapılandırma yasasıyla birlikte ev kadınlarına kolay emeklilik d-fırsatı sunuluyor. Yapılandırma programlarıyla ev kadınları isteğe bağlı primlerini ödeyerek topluluk sigorta prim borçlarını kapatabiliyorlar. Bu fırsat kısmi çalışanları da kapsıyor.

NASIL ÖDEME YAPILACAK?

Yapılandırma programı kapsamında isteğe bağlı ödemlerde sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların yaklaşık olarak önünde 1 yıl süresi bulunuyor. Bu süreç içerisinde isteğe bağlı primlerin ödenmesi durumunda o aradaki süre sigorta süresine sayılmıyor.

Yapılandırma kapsamında ev kadınları 12 aylık dönem için ödenmemiş olan primlerine karşılık yaptıkları başvurularda kendilerine sunulan taksit imkanlarından yararlanabilirler. Borcun oluştuğu tarihteki ana para tutarı enflasyon farkıyla birlikte hesaplanacak ve bu bedel peşin yada taksitle ödenebilecek. Peşin ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde ise enflasyon farkının yüzde 90'ı silinmiş olacak.

KISA ÇALIŞMA YAPANLARDA YAPILANDIRMADAN FAYDALANIYOR

Kısmi süre yani bir ay içinde 30 günden daha az çalışan ev kadınları da kalan primlerini yatırarak pirimde eksik günlerini 30 güne tamamlayabilecek. Bu kapsamda başvuruya alınan isteğe bağlı sigorta primleri de 4/a kapsamında değerlendirilecek.

Bir aydan 30 günden az çalışan kadınlar son 12 aylık dönemlerindeki ödenmemiş olan primleri için yapılandırma hakkından faydalanabilecekler. Ayrıca yapılandırma yasasından tarım sigortalıları, ev hizmeti çalışanları taksi ve dolmuş şoförleri de kalan prim borçlarını taksitlendirebilecekler.