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Ev fiyatları düşer mi, yükselir mi? 2021 ev fiyatları artacak mı? Bu dönemde konuta yatırım yapılır mı?

2021'de ev sahibi olmak isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Ev fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edenler için haberimizde bu konuya değindik.

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:45
Ev fiyatları düşer mi, yükselir mi? 2021 ev fiyatları artacak mı? Bu dönemde konuta yatırım yapılır mı?
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Konu fiyatları düşecek mi?

Covid-19 virüsünün konut sektörünü de etkilediğini söyleyen Aydemir, 2020 yılının ilk üç ayında durgun olduğunu belirtti. Ama bunun yanı sıra Haziran ayındaki %0,64 faiz oranları sektörü tekrardan canlandırdığını söyledi. Bu kapsamda 3 ayda 600 bin konut satışı yapıldı. Geçmişe oranla 2020 yılında Kasım ayı itibari ile 1 milyon 393 bin gibi bir satışla en büyük konut satış istatistikleri yakalandı.

Aydemir 2020 yılının başlarında sıkıntı yaşansa da virüse rağmen iyi satışlar yapıldığını belirtti. Bu kapsamda da konut kredi faizlerinin önemini daha iyi görüldüğünü belirtti. Aydemir, konut kredi faizlerinde ilerleyen zamanlarda da tekrardan uygulanması gerektiğini söyledi.

Konu fiyatları yükselir mi?

Aydemir, Covid-19 salgının emlak sektörüne değişiklikler getirdiğini dile getirdi. İnsanların daha çok müstakil evleri tercih ettiğini belirtti. Bununla birlikte evlerin daha büyük balkonlu ve çalışma odalı olmasının önemini de dile getirdi. Fiyat konusunda da 2021 yılında inşaat maliyetlerinin %70’e kadar artacağından ötürü konut fiyatlarının da yukarda olacağını belirtti.

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bu dönemde ev alınmasının doğru olup olmadığı. Aydemir fiyatların neredeyse %40’a kadar artabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

2021 yılında konut fiyatları nasıl olur?

Aydemir, konut kredi faiz oranlarının %1’in altında olması gerektiğini dile getirdi. 2021 senesinde konu ile alakalı radikal kararlar alınmasına vurgu yapan Aydemir, faiz oranlarının 1,60’dan aşağıda olması gerektiğini söyledi.

Aydemir döviz yatırımı yapanların gayrimenkulden daha az kar ettiğini söyledi. Bu konu ile alakalı yatırımcıların 2018-2019 dönemi ile 2020-2021 fiyatlarını karşılaştırarak daha iyi görebileceklerini söyledi. Aydemir, eğer konut faiz oranları %1’in altına düşerse vatandaşın yastık altındaki altın ve dövizin piyasaya çıkmasına olanak sağlayacağını dile getirdi.

Arsa fiyatları

Aydemir, arsa, tarla ve arazi fiyatlarında da bir durağanlık olduğunu söyledi. Önceki 15 yılda arsa, arazi satışlarının çok olduğunu ama 2020’de hayatımızı etkileyen pandemiden ötürü insanların arsa ve tarlalara daha ilgili olduğunu söyledi. 2021 senesinde de böyle olacağını düşündüğünü belirten Aydemir fiyatların da yukarı çekilebileceğini söyledi.

Konut fiyatları ve en çok konut ilçeler

Ajans Press’in TÜİK verilerinden elde ettiği bilgiler kapsamında konut satış istatistikleri belli oldu. Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut, satılarak el değiştirdi. Bu konutlardan 1 milyon 29 bin 576’sı ikinci el iken 469 bin 740’ı ise sıfır konutlar. Dolayısıyla insanlar ikinci el konutlara daha ilgili. En çok satış olan şehir ise İstanbul oldu. İstanbul’da 256 bin 98 konut satıldı. Yıllara göre baktığımızda ise 2013 senesinden bu yana en çok konut satışı yaşandığı yıl 2020 oldu. 2020’den önce ise satışın 1 milyon 409 bin 314 oranı ile 2017 senesi oldu.

En çok konut satılan ilçelerin başında 36 bin 234 ile Esenyurt oldu. Çankaya ise 27 bin 278 ile ikinci Keçiören ise 25 bin 283 ile üçüncü oldu. TÜİK verilerine göre nüfus oranı 150 binden fazla olan 163 ilçede geçen sene en çok konut satışı yapılan ilçe 36 bin 234 ile Esenyurt oldu. Satılan konut adedi ise 2019’a göre %9,2 artış gösterdi.

Bunun yanı sıra Mamak 19 bin 976, Kepez 18 bin 836, Etimesgut 18 bin 161 satış yaptı. Yenimahalle ise 17 bin 831 satış ile yedinci olurken Bursa Nilüfer 17 bin 743 ile sekizinci, Gaziantep Şahinbey ise 15 bin 332 ile onuncu oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım 2020 dönemine ilişkin konut fiyat endekslerini açıkladı. Bu kapsamda KFE (2017=100), Kasım 2020’de bir önceki aya oranla %1,5 arttı ve 152,2 oldu.

Konut fiyat endeksi, 2019 senesinde aynı aya göre %30, aynı dönemde gerçek olarak %14 artış gerçekleşti. Üç büyük ilde konut fiyat endeks gelişmelerine bakıldığında ekim ayına göre İstanbul, Ankara, İzmir’de %1,7 yükseklik gözlendi. Endeks değerleri 2019 yılının aynı ayına göre İstanbul, Ankara, İzmir’de sırayla %27,8, %30,1, %29,9 artış oldu.



Son Güncelleme: 30.01.2021 16:45
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EvFiyatlarıKonutFiyatlarıKonut
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