Ev fiyatları düşecek mi? Konutta stoklar azalmaya başladı

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların akıllarındaki en önemli sorulardan birisi de konut fiyatlarının düşüp düşmeyeceğidir. Konut sektöründeki stokların azalmasından dolayı hereksin aklına bu durumun ev fiyatlarına etkisinin olup olmayacağı geliyor. Mevduat ve konut kredi faizlerinin yakın zamanda gerilemesi pek beklenmiyor. Buna karşılık hammadde (demir, çimento, beton) maliyetlerindeki artışa paralel ev fiyatlarının da yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle yeni yapılacak evlerde 'faiz yükseldi, fiyatlar inecek' beklentisine girmeyin.

Şuan için konutlardaki stok durumu eskisi kadar çok değil ve artık ihtiyaç dahilinde projeler üretiliyor. Faizlerin düştüğü durumlarda konut fiyatlarındaki sert yükselişlere geçilen dönemlere şahit olundu. Ev almak için kredilerdeki faizler yüksek görünse de kira maliyetine katlanıp faizlerin düşmesini beklemek avantajlı görünmüyor. Ev fiyatlarında sabit bir durum olmasının yanı sıra pazarlığın da kuvvetli oldğu bu ortamda, koronavirüs pandemisinin belirsiz hal alması kiradan kurtulmak isteyen kişiler içinde kaçınılmaz bir fırsat demek mümkündür.