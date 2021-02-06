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Ev almayı düşünenler için bankaların en uygun olan konut kredisi faiz oranları

Konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş bankaların konut kredisi ve faiz oranlarını merak etti. Pandemi süreci nedeniyle tek tek bankaları gezemeyen vatandaşlar için bankaların konut kredisi faiz oranlarını ve vadeli taksit ile geri ödeme tutarlarını listeledik. İşte konut kredisine dair detaylar...

06 Şubat 2021 Cumartesi 21:25
Ev almayı düşünenler için bankaların en uygun olan konut kredisi faiz oranları
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Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş bankaların konut kredisi ve faiz oranlarını araştırmaya başladı. Pandemi süreci nedeniyle tek tek bankaları gezemeyen vatandaşlar için bankaların konut kredisi faiz oranlarını ve vadeli taksit ile geri ödeme tutarlarını listeledik. İşte konut kredisine dair detaylar...

Konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş bankaların konut kredisi ve faiz oranlarını merak etti. Pandemi süreci nedeniyle tek tek bankaları gezemeyen vatandaşlar için bankaların konut kredisi faiz oranlarını ve vadeli taksit ile geri ödeme tutarlarını listeledik. İşte konut kredisine dair detaylar...

FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI

 Konut kredisi: 1.47

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

HALKBANK

 

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.50

VAKIFBANK 

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.52

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

İŞ BANKASI 

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

AKBANK BANKASI

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

GARANTİ BANKASI

 

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.64

TEB BANKAS

I

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40

 

Konut kredisi nasıl alınır?

İlk olarak bankalardan kredi çekmek gibi bir düşünceniz varsa ev kredisi başvurusu yapacağınız evin yüzde 75 oranı çekebiliyorsunuz. Kalan yüzde 25 oranı da ev sahibine vermeden satın alma işlemi yapamazsınız.

İlk seçenekte evin eksper değeri fazla gösteriliyor. Bununla birlikte çıkacak olan mevcut kredinin evin tümü karşılanıyor.

Üçüncü seçenek de imkan varsa başka bir mülkü ipotek altına alarak pşinat olmadan konut kredisi çekme yöntemidir.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 21:25
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