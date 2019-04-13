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Ev Alacaklar Dikkat! Konut Kredisi Faizleri Yükselişe Geçti

Düşen konut fiyatları ev sahibi olmak isteyen kişileri isteklendirmeye devam ediyor. Elinde nakit para birikimi olmayan kişiler konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isterken bankaların konut kredisi faiz oranları yükselmeye devam ediyor.

13 Nisan 2019 Cumartesi 14:02
Ev Alacaklar Dikkat! Konut Kredisi Faizleri Yükselişe Geçti
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Özel Bankaların Kredi Faizleri Yükseliyor!

Seçimden sonra konut kredisi faiz oranları hızlı bir şekilde yükselişe geçerken özel bankalar bu konuda adeta birbirleri ile yarışıyor. Özel bankaların konut kredisi faiz oranları sürekli yükselirken bazı bankalar yapmış oldukları büyük artışlarla dikkat çekiyor.

Öneğin seçimden önce yüzde 1.61 konut kredisi faiz oranı ile ev kredisi veren TEB seçimden sonra bu oranı büyük bir artışla yüzde 1.84 seviyesine çekerken Akbank’ta yüzde 1.57 konut kredisi faiz oranını yüzde 1.77 seviyesine çekti.

Garanti Bankası Konut Kredisi Faizleri Bir Çıktı, Bir İndi!

Garanti Bankası mortgage kredi paketinde seçim sonrası bir anda yüzde 1.80 seviyesine çekerken ardından yaptığı yeni bir güncelleme ile bu oranı yüzde 1.68 seviyesine geri çekti.

Bankaların Kredi Faiz Oranları Neden Yükseliyor?

Bankaların şu andaekonomik istikrarsızlık, dolar kuru, yüksek enflasyon , seçim belirsizliği ve emlak haberleri gibi nedenlere bağlı olarak kredi faizleri yükseliyor.

Özellikle de İstanbul seçim sonuçlarının netleşmemesi yabancı yatırımcıları tedirgin ederken ileriye dönük endişeleri artan bankalar vatandaşın bu ortamda kredi çekmemesini sağlamak yani kredi riski üstlenmemek adına kredi faizlerini yükseltiyor.

TÜM BANKALARIN GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…




Son Güncelleme: 13.04.2019 14:02
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