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Eurobond nedir? Nasıl hesaplanır? Avantajları nelerdir?

Uluslararası piyasalarda, yabancı para birimleriyle uzun vadeli borçlanma olarak bilinen Eurobond, uzun vadeli borçlanma senetleridir. Peki, Eurobond avantajlı mıdır? Eurobond’un nasıl hesaplanır, alınır? Haberimizin içeriğinde...

15 Aralık 2020 Salı 02:18
Eurobond nedir? Nasıl hesaplanır? Avantajları nelerdir?
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EUROBOND NEDİR?

 

Eurobond ya da Avrovil, bir devletin veya şirketin uluslararası piyasada kendi para birimleri dışında, uzun vadeli borçlanma biçimidir.

Amerikan Doları, Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi uluslararası piyasalarda kullanılan para birimleri Eurobondda tercih edilen para birimleridir.

Borçlar uzun vadeli genellikle 5 ile 30 yıl arasında olmaktadır. Uzun vadeli tahvil olmalarından dolayı, kuponlu olarak satılır. Bu kuponların faizi genellikle sabittir ve değişmez. Kupon ödeme dönemlerinde kupon faizi elde edilir, dolayısıyla yatırımcıya nakit girdisi sağlar. Anapara ve kupon ödemeleri kendi para biriminden değil, ihraç ettiği döviz biçiminden yapılır.

USD tahviller 6 ayda bir, EUR tahviller yılda bir kupon ödemelidir. Kuponların faizleri yıllık basit faiz olarak ifade edilir. Vade sonu beklenmeden piyasa koşulları çerçevesinde nakde çevrilebilir.

Eurobond fiyatları, hem ihraç eden ülke veya kuruluşun mali ve ekonomik performanslarından, hem de uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir.

Eurobond’u genellikle uluslararası finans şirketleri tercih etmektedir. Ancak devletler de finans şirketleri gibi Eurobond’u tercih edebiliyorlar. Eurobond’u tercih eden ülkeler kendi para birimleriyle değil, başka bir para birimiyle borçlanıyorlar. Öneğin ülkemizde Eurobond tercih eden bir finans şirketi TL ile borçlanamaz.

 

EUROBOND NASIL HESAPLANIR?

Her bankanın kendi sitesinde Eurobond hesaplamak için içerik vardır. Kendi bankanızın veya herhangi bir bankanın intenet sitesine veya mobil uygulamasına girerek, Eurobond hesaplayabilirsiniz.

 

BAZI AVANTAJLARI

 

- Kupon faizi odemeleri ile dönemsel nakit girişi imkânı

- Vade seçenekleri

- Uluslararası piyasalarda işlem görebilmesi

- Arzın ve talebin oluştuğu ülkelerin mevzuatlarına göre vergi avantajı sağlaması

 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 02:18
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