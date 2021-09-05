Eti Bakır , Samsun'da gübre üretim tesisi kuruyor: Tesise vergi indirimi ve KDV istisnası uygulanacak

Cengiz Holding’in istisna ve indirimler aldığı açıklandı Cengiz Holding iştiraki Eti Bakır, Samsun'da 1,6 milyar TL bakır katot ve gübre üretim tesisi kuracak ve projeye devlet desteği sağlanacak. Cengiz Holding’e sağlanan destek merak edildi. Cengiz Holding’e nasıl bir destek sağlanmaktadır?

Gümrük vergisi muafiyeti de bulunuyor

Tarifeler ve katma değer vergisi muafiyeti gibi şirkete çeşitli destekler sıralanan kararda, katot bakır gübre üretim ekipmanlarının yaygınlaştırılması ve ürün çeşitlendirme yatırımı için proje bazlı devlet desteği sağlandı.Bunlar arasında Samsun'da kurulacak tesisin başlangıç ​​tarihi de yer aldı. Yapılma tarihi 1 Mart olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında açıklanan karara göre. 4 yılda tamamlanması beklenen projenin sabit yatırımı 1,6 milyar lira olarak belirlenmiş olup, 300 ve 20 nitelikli personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır.

İşletme senelik 15 bin ton katot bakır ve 250 bin ton ise DAP gübresi ek üretim kapasitesine ulaşacak. Projeye %100 oranında vergi indirimi uygulanacak. 5 sene boyunca 20 milyon TL tutarında nitelikli personel desteği uygulanacak.75 milyon TL sınırlı 10 seneye kadar enerji harcamalarında %50 indirim olarak enerji desteği sağlayacak.