Estonya'da Asgari Ücret tutarı ne kadar?

Estonya, para birimi olarak Euro’yu kullanmaktadır. Asgari ücret konusunda yüksek maaş vermemektedir. Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük vermektedir. Estonya’da yaşam standartları orta seviyededir.

Ülkede asgari tutar yüksek olmasa da alınan tutar ülke standartlarına göre oldukça iyi durumdadır bu durum ise işçiye verilen değerin oldukça iyi durumda olduğunu gösteriyor.

Estonya Asgari Ücreti Ne Kadar?

Estonya asgari ücreti 2018 Ocak Ayı’nda 500 Euro olarak belirlenmiştir. Devlet resmi para birimi olarak Euro kullanmaktadır. Okuma yazma oranı en fazla olan ülkede bu oran %99.8 olarak bilinmektedir. Bundan dolayı halkın çoğunluk kısmı asgari ücret maaşından fazla para almaktadır.

Estonya’da Yıllara Göre Asgari Ücret

Yıl Euro 2013 320,00 2014 355,00 2015

2016 430,00 2017 470,00 2018 500,00

Estonya Emek Harcama Şartları

Yıllık 1879 saat emek harcanan ülkede Türkiye’ye göre daha fazla çalışma saati uygulanmaktadır. Türkiye de yıllık çalışma saati 1877 olarak bilinmektedir. Estonya’nın çalışma saati Türkiye gibi oldukça ağırdır.

Estonya’da Fiyat Listeleri

Estonya’da fiyat listeleri asgari ücrete bakılacak olursa aynı düzlem de olduğunu fakat aylık alınan averaj maaşa bakacak olursak oldukça ucuz olduğunu görmekteyiz. Aylık kira fiyatları ve market fiyatlarına bakacak olursak asgari tutar oranı yeterli olduğunu görmekteyiz.