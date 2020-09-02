İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Estonya'da Asgari Ücret tutarı ne kadar?

Estonya'da çalışan bir işçi asgari ücret olarak ne kadar almaktadır? Estonya'da yaşam standartları nasıldır? alınan asgari ücret tutarına göre yaşam standartları nasıl olmaktadır?

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:56
Estonya'da Asgari Ücret tutarı ne kadar?
Takip Et:

Estonya, para birimi olarak Euro’yu kullanmaktadır. Asgari ücret konusunda yüksek maaş vermemektedir. Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük vermektedir. Estonya’da yaşam standartları orta seviyededir. 

Ülkede asgari tutar yüksek olmasa da alınan tutar ülke standartlarına göre oldukça iyi durumdadır bu durum ise işçiye verilen değerin oldukça iyi durumda olduğunu gösteriyor.

Estonya Asgari Ücreti Ne Kadar?

Estonya asgari ücreti 2018 Ocak Ayı’nda 500 Euro olarak belirlenmiştir. Devlet resmi para birimi olarak Euro kullanmaktadır. Okuma yazma oranı en fazla olan ülkede bu oran %99.8 olarak bilinmektedir. Bundan dolayı halkın çoğunluk kısmı asgari ücret maaşından fazla para almaktadır.

Estonya’da Yıllara Göre Asgari Ücret

Yıl

Euro

2013

320,00

2014

355,00

2015


390,00

2016

430,00

2017

470,00

2018

500,00

 

Estonya Emek Harcama Şartları

Yıllık 1879 saat emek harcanan ülkede Türkiye’ye göre daha fazla çalışma saati uygulanmaktadır. Türkiye de yıllık çalışma saati 1877 olarak bilinmektedir. Estonya’nın çalışma saati Türkiye gibi oldukça ağırdır.

Estonya’da Fiyat Listeleri

Estonya’da fiyat listeleri asgari ücrete bakılacak olursa aynı düzlem de olduğunu fakat aylık alınan averaj maaşa bakacak olursak oldukça ucuz olduğunu görmekteyiz. Aylık kira fiyatları ve market fiyatlarına bakacak olursak asgari tutar oranı yeterli olduğunu görmekteyiz.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EstonyaAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?

Popüler Haberler

Estonya'da Asgari Ücret tutarı ne kadar?
Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileridir?
Devlet Tarafından Çiftçiye Yardım, Damızlık Düve Kredisi
Bakıcılar için sigorta teşvikleri ne kadar, sigorta primleri ve aylık prim hesaplamaları?
HAKMAR'da Çalışma koşulları ve Saatleri Kaçla Kaç Arasında?
Vergi Borcu Yoktur belgesi nasıl alınır? Vergi Borcu Yoktur belgesi nereden alınır?
2020 Finlandiya asgari ücret ve yaşam koşulları
AFAD acil durum toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?
2020 SSK, Bağ-Kur emekli maaş intibak zamları ne kadar olacak?
2020 İtalya asgari ücret ve yaşam koşulları
Survivor’da 10 Mart Salı gecesi bugün kim elendi? Derya Can Göçen kimdir?
MasterChef Türkiye neden eleme olmadı, eleme neden ertelendi? MasterChef mavi takımın kamera arkası kavgayısı
2020 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Temel İhtiyaç Destek Kredisi hesaplara ne zaman yatacak? Kredi hesaplara ne zaman geçer?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ iptal edilir mi? MSÜ sınav giriş yerleri açıklama tarihi
Kazakistan'da çalışma sonrasında ne kadar Asgari Ücret alabilir? Kazakistan market fiyatları?
Hemşire olmak için ne yapılması gerekir? Hemşire çalışma şartları nasıldır?
Kırmızı Oda dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Keloğlan Ak Ülkede kitabının yazarı Duran Yılmaz'a tepkiler artıyor
Hayvancılık için Kredi Veren Bankalar
İŞKUR 5 Bin TL Maaş ile Alım Yapıyor! İnternetten Başvuru!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.