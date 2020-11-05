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Esnek Çalışma Saatleri ile emekli olmak zorlaşacak!

Esnek çalışma saatlerinin uzatılması ve yasa teklifi olarak meclise gelmesi sonrasında sendikalardan şikayetler geldi. Sendikaların yaptığı ortak açıklamalarda yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda emekli olmanın daha da zorlaşacağının altı çizildi.

05 Kasım 2020 Perşembe 13:36
Esnek Çalışma Saatleri ile emekli olmak zorlaşacak!
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Pandemi nedeni ile getirilen esnek çalışma saatleri bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile uzatılması dikkat çekti. 25 yaş altı ve50 yaş üstü vatandaşların süreli sözleşme yapılması konusu getirildikten sonra Türk-İş, Hak-İş ve DİSK karara karşı olduklarını açıklamıştı.

Sendikalar esnek çalışma saatlerine karşı

Geçtiğimiz günlerde kabul edilen 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşlar için süreli sözleşmeler sendikalar tarafından büyük mağduriyetler yaratabilir düşüncesi ile karşı çıktı. 3 sendikanın ortak yaptığı açıklamada25 yaş altı ve 50 yaş üzeri süreli sözleşme konusunda kıdem ve ihbar tazminatları konusunda ilerleyen dönemlerde büyük mağduriyetlerin yaşanabileceği belirtildi.


Sendikalar TBMM’ye gelen yasa teklifinin mağduriyet yaratmaması için düzenlenmesi ve şimdilik geri çekilmesi talebinde bulundu. Sendikalar yapılan esnek çalışma saatlerinde çalışanların değil işverenlerin rahatlatılacağını belirterek bu uygulama sonrasında kıdem tazminatlarında sorun yaşayacağı açıklandı. Ayrıca bu uygulamanın 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri vatandaşlara yarardan çok zararı olacağı belirtildi.

Esnek çalışma saatlerinde düzenleme talep edildi

3 sendikanın yaptığı açıklamada aynı zamanda esnek çalışma saatleri ile ilgili düzenleme yapılması talep edildi. Esnek çalışma saatlerinin daha yeni bir uygulama olmasına rağmen pek çok mağduru olduğu belirtilerek işverenlerin keyfi tutumları ve sürekli eleman alıp işten çıkarma vermeleri nedeni ile çalışanların haklarının korunamadığına dikkat çekildi. Aynı zamanda esnek çalışma saatleri nedeni ile Sosyal güvenlik haklarının, çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ya da meslek hastalığı yaşayan vatandaşların haklarını alamadığı düşüncesi ön planda olurken devam eden süreçte daha pek çok mağduriyetin olabileceğinin altı çizildi.

25 yaş altı 50 yaş üstü çalışan vatandaşları neler bekliyor?

Bu yasa tasarısının uygulanmaya başlaması sonrasında büyük sorunlar yaşanabilir. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşların herhangi bir işe girmeleri durumunda bu vatandaşlara sözleşme yapılacak. Mevcut sistemde işe alınan kişilere belirsiz işe alım sözleşmesi yapıldığı için yaşanan sıkıntılar nedeni ile ihbar ve kıdem tazminatları konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak belirlenen yasa tasarısı kabul edilirse sözleşme süreleri belirleneceği için kıdem ve ihbar tazminatları almak isteyen vatandaşlar büyük sorunlar yaşayabilir. Hatta iş verenler sözleşmeli personellere tazminat ödemek zorunda olmayacak.

Bir diğer sorun ise çalışan kişinin sözleşmesi bitip işten ayrıldığında bir gün süreli bile olsa sigortadan çıkış yapılacağı için emeklilik konularında vatandaşların eksik prim günler olacak. Bu günlük primler biriktiğinde yüksek meblağlara ve kişilerin emeklilik hakkı kazanamamalarına neden olabilir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 13:36
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Anahtar Kelimeler:
Esnek çalışma SaatleriSendikalarSorunlar
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