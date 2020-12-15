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Esnaflara müjde! Esnaflara ödenecek olacak doğrudan destek ve kira yardımı nedir ve şartları nelerdir?

Son yapılan kabine toplantısında esnaflara yönelik alınan kararlar birçok vatandaşımız tarafından merak edilmekte. Başkan Recep Tayip Erdoğanın katılımı ile gerçekleşen kabine toplantısında esnafları yakından ilgilendiren yeni kararlar alındı. Peki esnaflara verilecek olan destek nedir?

15 Aralık 2020 Salı 14:52
Esnaflara müjde! Esnaflara ödenecek olacak doğrudan destek ve kira yardımı nedir ve şartları nelerdir?
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Başkan Recep Tayip Erdoğanın katılımı ile gerçekleşen kabine toplantısından esnaflara sevindirici haberler gelmekte. Yapılan toplantı da geçirdiğimiz salgın hastalık döneminden kaynaklı yaşanan ekonomik sıkıntılarda gündeme alındı ve esnaflara yönelik yeni destek planları hazırlandı.

Esnafa son dakika müjdesi! 1000 TL destek nasıl alınır? Esnafa kira yardımı şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

  • Esnaflara 1000 TL destek verilecek süresi 3 olacak şekilde. ,
  • Verilen destek hibe edilecek, geri ödemesi alınmayacak.
  • Hibe şeklinde verilecek olan doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu gibi işletmeciler yararlanabilecek.
  • Yapılacak olan 1000 TL lik destekten yararlanabilmek için zorunlu kapatılan iş yeri kapsamında olmak yeterlidir. Yapılacak olan destekten hangi esnaf gruplarının faydalanacaı henüz daha netleşmemiştir.
  • Doğrudan esnaflara yapılan ödemenin haricinde kira ödemesi konusunda da destek verilecektir.

Kira ve Fatura Desteği Nasıl Alınır? (Elektrik-Su-Doğalgaz)

Esnafa kira desteğinden kimler yararlanacak, şartları nelerdir ?

      Esnafların kira desteğinden faydalanabilmesi için gerekli şartlar;

  • Basit usule dahil mükellef olması
  • İş yerinin kirada olması şartı vardır
  • Şartlara uygun olan iş yerleri için Büyükşehirlerde 3 aylık 750 TL diğer illerde ise 3 ay boyunca 500 TL kira yardım desteği sağlanacaktır.

Kira yardımı nasıl alınır 2020, şartları nelerdir? e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? - Corona Virüsü Haberleri



Son Güncelleme: 15.12.2020 14:52
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EsnafYardımKabineHibe
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