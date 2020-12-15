Esnaflara müjde! Esnaflara ödenecek olacak doğrudan destek ve kira yardımı nedir ve şartları nelerdir?

Başkan Recep Tayip Erdoğanın katılımı ile gerçekleşen kabine toplantısından esnaflara sevindirici haberler gelmekte. Yapılan toplantı da geçirdiğimiz salgın hastalık döneminden kaynaklı yaşanan ekonomik sıkıntılarda gündeme alındı ve esnaflara yönelik yeni destek planları hazırlandı.

Esnaflara 1000 TL destek verilecek süresi 3 olacak şekilde. ,

Verilen destek hibe edilecek, geri ödemesi alınmayacak.

edilecek, geri ödemesi alınmayacak. Hibe şeklinde verilecek olan doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu gibi işletmeciler yararlanabilecek.

Yapılacak olan 1000 TL lik destekten yararlanabilmek için zorunlu kapatılan iş yeri kapsamında olmak yeterlidir. Yapılacak olan destekten hangi esnaf gruplarının faydalanacaı henüz daha netleşmemiştir.

Doğrudan esnaflara yapılan ödemenin haricinde kira ödemesi konusunda da destek verilecektir.

Esnafa kira desteğinden kimler yararlanacak, şartları nelerdir ?

Esnafların kira desteğinden faydalanabilmesi için gerekli şartlar;