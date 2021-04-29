Esnafın kredi borçları erteleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılan açıklamada, kredi borcu olan esnafa müjdeli haber geldi. Açıklamalara göre esnafın kredi borçları 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteleniyor. Erdoğan, ‘’Esnafımızın kredi borçlarını 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteleyeceğiz. Bu kapsamda TESKOMB ve Halkbank devreye girecek. Şimdiye kadar 240 bin esnafımız kredi kullanmış. Toplamda 1 milyar lirayı bulan kredi borcu, 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra ödenmek suretiyle TESKOMB tarafından ödendi’’ dedi.
Son Güncelleme: 29.04.2021 22:10