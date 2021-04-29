Esnafın kredi borçları erteleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılan açıklamalar neticesinde koronavirüs pandemisinden dolayı alınan 17 günlük kapanma kararına ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.borcu olan vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi. TESKOMB ve Halkbank üzerinden kredi çekenın taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılan açıklamada, kredi borcu olan esnafa müjdeli haber geldi. Açıklamalara göre esnafın kredi borçları 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteleniyor. Erdoğan, ‘’Esnafımızın kredi borçlarını 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteleyeceğiz. Bu kapsamda TESKOMB ve Halkbank devreye girecek. Şimdiye kadar 240 bin esnafımız kredi kullanmış. Toplamda 1 milyar lirayı bulan kredi borcu, 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra ödenmek suretiyle TESKOMB tarafından ödendi’’ dedi.