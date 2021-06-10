Esnafın destek ödemeleri bugün başlıyor!

Koronavirüs pandemisi sebebiyle aylarca kapalı kalan esnaflara devlet tarafından yapılacak olan 3 ve 5 bin TL'lik destek ödemeleri bugün başlıyor.

Geçtiğimiz kabine toplantısında alınan karar gereği, yaşanan koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar sebebiyle aylarca kapalı kalan esnaflara iki grup halinde destek ödemesi yapılmacağı açıklanmıştı. İki gruba ayrılan esnaflarda 1.gruba 3 bin, 2.gruba ise 5 bin tl hibe ödemesi yapılması için hazırlıklar başlamış ve esnaflar için başvuru süreci başlatılmıştı.

Esnafa hibe ödemeleri bugün başlıyor

Toplamda 3 milyar 472 milyon ödeme yapılacak

Geçtiğimiz günlerde başlayan başvuru sürecine göre esnafa hibe ödemeleri bugünden itibaren yapılmaya başlanacak. Bu konuda müjdesi Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdi.

Bakan Muş, 188 bin 194 esnafa 5 bin TL , 843 bin 683 esnafımız ise 3 bin TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu ve paraların bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını ifade etti. Muş, böylelike toplamda 1 milyon 31 bin 877 esnafımız 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yapılacağını vurguladı.