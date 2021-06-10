İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Esnafın destek ödemeleri bugün başlıyor!

Koronavirüs pandemisi sebebiyle aylarca kapalı kalan esnaflara devlet tarafından yapılacak olan 3 ve 5 bin TL'lik destek ödemeleri bugün başlıyor.

10 Haziran 2021 Perşembe 09:04
Esnafın destek ödemeleri bugün başlıyor!
Takip Et:

Koronavirüs pandemisi  sebebiyle aylarca kapalı kalan esnaflara devlet tarafından yapılacak olan 3 ve 5 bin TL'lik destek ödemeleri bugün başlıyor.

Geçtiğimiz kabine toplantısında alınan karar gereği, yaşanan koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar sebebiyle aylarca kapalı kalan esnaflara iki grup halinde destek ödemesi yapılmacağı açıklanmıştı. İki gruba ayrılan esnaflarda 1.gruba 3 bin, 2.gruba ise 5 bin tl hibe ödemesi yapılması için hazırlıklar başlamış ve esnaflar için başvuru süreci başlatılmıştı.

Esnafa hibe ödemeleri bugün başlıyor

Geçtiğimiz günlerde başlayan başvuru sürecine göre esnafa hibe ödemeleri bugünden itibaren yapılmaya başlanacak. Bu konuda müjdesi Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdi.

Toplamda 3 milyar 472 milyon ödeme yapılacak

Bakan Muş, 188 bin 194 esnafa 5 bin TL , 843 bin 683 esnafımız ise 3 bin TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu ve paraların bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını ifade etti. Muş, böylelike toplamda 1 milyon 31 bin 877 esnafımız 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yapılacağını vurguladı.

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 09:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Hibe ödelemeri5 Bin Hibe3 Bin Hibe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Emeklilere eşit yükseltme sistemi
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Emeklilere eşit yükseltme sistemi
Bankaların emekli promosyon ödeme miktarları ne kadar?
Bankaların emekli promosyon ödeme miktarları ne kadar?
Erdoğan'dan büyük haber! '135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfi'
Erdoğan'dan büyük haber! '135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfi'
Sanatçıya 250 milyon lira destek başvuruları ne zaman başlayacak? 31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek müjdesi
Sanatçıya 250 milyon lira destek başvuruları ne zaman başlayacak? 31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek müjdesi
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021

Popüler Haberler

Kanal D 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
10 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
10 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
10 Haziran 2021 Perşembe günü TRT 1 yayın akışı
Fox TV'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?
Kanal 7 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var?
İş Güvenliği ücreti devlet desteklerinde gereken evraklar nelerdir? 2021 İSG devlet desteği şartları
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
İpragaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben karakteri kimdir? Merve Dizdar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi konusu ve çekim yeri
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Utku Ateş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 10 Haziran 2021
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Sevilen aksiyon filmi Wanted konusu nedir ve oyuncuları kimdir?
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Haziran 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.