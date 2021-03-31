Esnafa yönelik verilen kira geliri ve ciro kaybı destek başvuru süresi uzatıldı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında esnafa yönelik destek kapsamında uygulamaya alınan kira ve gelir kaybı destekleri ile ilgili son dakika haberi paylaşıldı. Esnafa müjde niteliğinde paylaşılan haberi ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu.

Pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren esnaflara devlet tarafından uygulamaya alınan kira ve gelir kaybı ile birlikte gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerin cirolarında oluşan kayıplarla ilgili verilecek desteklerin başvuru sürelerinde uzatılma kararı aldıklarını bildirdi.

Resmi Twitter hesabı üzerinde bir paylaşım yapan Bakan Ruhsar Pekcan, esnaf-sanatkar faaliyeti gösteren vatandaşlar ile birlikte gerçek kişi kaydı altında olan işletmelere yönelik kira ile gelir kaybı destekleri ve yiyecek-içecek hizmet faaliyeti gösteren işletmeler için verilecek olan ciro kaybı destekleriyle ilgili belirlenen başvuru sürelerinin uzatıldığını belirterek tüm esnaf ve belirlenen işletmelerin bu dönemde hiç bir hak kaybına uğramamalarını istedikleri için belirlenen sürenin uzatılması için böyle bir karar verildiğini ifade etti.

Bakan Pekcan, açıklamasının devamında destek yardımından yararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan ama farklı sebeplerden dolayı başvuru yapamayan esnaf ve işletme sahiplerinin 30 Nisan 2021 günü saat 23:59'a kadar e-devlet sistemleri üzerinden başvurularını yapabileceklerini sözlerine ekledi.