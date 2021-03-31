İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Esnafa yönelik verilen kira geliri ve ciro kaybı destek başvuru süresi uzatıldı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa yönelik verilmesi öngörülen kira kaybı ve ciro destekleri ile ilgili başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

31 Mart 2021 Çarşamba 18:46
Esnafa yönelik verilen kira geliri ve ciro kaybı destek başvuru süresi uzatıldı!
Takip Et:

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında esnafa yönelik destek kapsamında uygulamaya alınan kira ve gelir kaybı destekleri ile ilgili son dakika haberi paylaşıldı. Esnafa müjde niteliğinde paylaşılan haberi ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu.

Pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren esnaflara devlet tarafından uygulamaya alınan kira ve gelir kaybı ile birlikte gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerin cirolarında oluşan kayıplarla ilgili verilecek desteklerin başvuru sürelerinde uzatılma kararı aldıklarını bildirdi.

Resmi Twitter hesabı üzerinde bir paylaşım yapan Bakan Ruhsar Pekcan, esnaf-sanatkar faaliyeti gösteren vatandaşlar ile birlikte  gerçek kişi kaydı altında olan işletmelere yönelik kira ile gelir kaybı destekleri ve yiyecek-içecek hizmet faaliyeti gösteren işletmeler için verilecek olan ciro kaybı destekleriyle ilgili belirlenen başvuru sürelerinin uzatıldığını belirterek tüm esnaf ve belirlenen işletmelerin bu dönemde hiç bir hak kaybına uğramamalarını istedikleri için belirlenen sürenin uzatılması için böyle bir karar verildiğini ifade etti.

Bakan Pekcan, açıklamasının devamında destek yardımından yararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan ama farklı sebeplerden dolayı başvuru yapamayan esnaf ve işletme sahiplerinin 30 Nisan 2021 günü saat 23:59'a kadar e-devlet sistemleri üzerinden başvurularını yapabileceklerini sözlerine ekledi.

 



Son Güncelleme: 31.03.2021 18:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EsnafKira Ve Ciro DesteğiCiro Kaybı DesteğiDestek BaşvurusuBaşvuru Son Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?
Grafen nedir, hangi alanlarda kullanılır? Türkiye Grafen üretimi yapacak
Grafen nedir, hangi alanlarda kullanılır? Türkiye Grafen üretimi yapacak
Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden neden alındı?
Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden neden alındı?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 30 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 30 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?
​Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nereli, kaç yaşında?
​Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nereli, kaç yaşında?
Fındık fiyatları 30 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 30 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü ne demektir? Doğum veya babasının öldüğünü rüyasının tabiri ve anlamı
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
iOS 15 ne zaman çıkacak? IOS 15 hangi modellere gelecek?
Doğum yapan annelere güncel yardım ödemeleri listesi 2021
Whatsapp bellek dolu hatası nasıl çözülür? Whatsapp dahili bellek sorunu!
İnternet kafeler açıldı mı, giriş nasıl olacak? İnternet kafeler hangi saatlerde açık?
Havuzlar açıldı mı, giriş nasıl olacak? Havuzlar hangi saatlerde açık?
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru kanalları
NFT nedir? NFT coin nasıl alınır, satılır?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Öğrenci Andı nedir, kim ne zaman yazmıştır? Öğrenci Andı'nın sözleri nedir, yazarı Reşit Galip kimdir?
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
Halkbank ziraat destek paketi kredi türleri nelerdir? 2021
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Ayça Işıldar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
E-devletten aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişimi yapma e-devlet
TJK 31 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Arnavutluk asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Mazeret izni ücretli mi, ücretsiz mi? 2021 Mazeret izni ücretten kesilir mi?
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.