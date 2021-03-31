Esnafa yönelik verilen kira geliri ve ciro kaybı destek başvuru süresi uzatıldı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında esnafa yönelik destek kapsamında uygulamaya alınan kira ve gelir kaybı destekleri ile ilgili son dakika haberi paylaşıldı. Esnafa müjde niteliğinde paylaşılan haberi ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu.
Pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren esnaflara devlet tarafından uygulamaya alınan kira ve gelir kaybı ile birlikte gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerin cirolarında oluşan kayıplarla ilgili verilecek desteklerin başvuru sürelerinde uzatılma kararı aldıklarını bildirdi.
Bakan Pekcan, açıklamasının devamında destek yardımından yararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan ama farklı sebeplerden dolayı başvuru yapamayan esnaf ve işletme sahiplerinin 30 Nisan 2021 günü saat 23:59'a kadar e-devlet sistemleri üzerinden başvurularını yapabileceklerini sözlerine ekledi.