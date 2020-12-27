Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Koronavirüs salgını kapsamında tüm dünya olumsuz bir süreçten geçiyor. Başta sağlık açısından olmak üzere ekonomik açıdan da tüm ülkeler zor anlar yaşıyor. Salgının başından beri devletler, vatandaşlarının yanında olabilmek için ekonomik yardım paketleri açıklıyor. Ülkemizde de ilk vakanın görülmesinin ardından birçok yardım paketi açıklandı. Bu yardım paketlerine son olarak esnafa yapılacak olan yardım eklendi. Çalışan kesimde en çok etkilenen kişiler esnaflar oldu. Gelen tedbirler kapsamında bazen dükkanlarını açamayan esnaflar, çoğu zaman kısıtlı bir şekilde hizmet verdi.

Bu noktada esnafın yardımına, devlet koştu. Daha önce esnafa 1000 TL yardım yapılacağı açıklanmıştı. Bu yardım için gereken şartlar da belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan şartlar ile birlikte, kimlerin yardımdan yararlanacağı açıklandı. Aşağıdaki şartlarını yerine getiren esnaflar, devletin esnaf destek paketinden yararlanabilecek ve ekonomik olarak rahatlama imkanı yakalayabilecekler. Resmi Gazete'de esnafa yapılacak destek paketiyle ilgili haber yayımlandı. Destek paketinden yararlanmak isteyen esnaf, aşağıdaki maddeler kapsamında yardımlarını alabilecekler.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ,22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Destek programı: Hibe Destek Programını,

c) Esnaf ve sanatkâr: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârları,

ç) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,

d) Gerçek kişi tacir: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirleri,

e) Hibe desteği: Destek programı kapsamında geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

f) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,

g) Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46’ncı maddesi gereğince ticari kazançları basit usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerini,

ğ) Vergiden muaf esnaf: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olan esnaf ve sanatkârları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar

Desteğe ilişkin hususlar

MADDE 4 -

(1) Destek programı kapsamında hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde sağlanır.

(2) Destek programının süresi, Bakanlık intenet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç aydır.

Gelir kaybı desteği

MADDE 5 –

(1) Ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği sağlanır.

Kira desteği

MADDE 6 –

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanır.

(2) İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, İtiraz ve Ödeme

Destek programından yararlanma koşulları

MADDE 7 –

(1) Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir.

(2) Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık intenet sitesinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmaz.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz.

(4) Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir.

(5) Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir.

(6) Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz.

(7) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.

Başvuru, değerlendirme ve itiraz

MADDE 8 –

(1) Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilir.

(2) Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr intenet adresi üzerinden yapılır.

(3) Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

(4) Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmaz.

(5) Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itiraz, itiraz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilir.

Destek ödemesi

MADDE 9 –

(1) Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel hükümler

MADDE 10 –

(1) Destek programı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler,24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunanlara ait kişisel veri olarak kabul edilir ve ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

(2) Başvuruda bulunana fazla veya yersiz ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu fazla veya yersiz ödemeler,21/7/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

Yetki

MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

Bu şartları yerine getiren esnaflar, devlet tarafından yapılacak 1000 TL yardımdan faydanabilecek. Bu destek 3 ay boyunca devam edecek ve esnafın nefes alması sağlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan bu şartlar kapsamında destek almak isteyen esnaflar, başvurularını yapabilirler ve esnaf destek paketinden yararlanabilirler.