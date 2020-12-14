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Esnafa yapılacak kira yardımı ve diğer destekler neler? 750 TL kira yardım desteği nasıl alınacak, kimlere ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde yapılan kısıtlamalar neticesinde ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olan esnaflara maddi destek yapılacağını açıkladı. Erdoğan esnaflara 3 ay boyunca aylık 1000 TL, kiralık işyerinde çalışanlara ise aylık 750 TL kira yardımı yapılacağını ifade etti...

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:30
Esnafa yapılacak kira yardımı ve diğer destekler neler? 750 TL kira yardım desteği nasıl alınacak, kimlere ödenecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sebebiyle uzun zamandır çalışamamakta olan esnaflara yönelik yeni bir yardım yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara maddi destek sağlanacağını açıklaması sonrasında vatandaşlar beklemeye başladılar.

Esnafa kira yardımı geliyor

806 bin kişi ve 432 bin 567esnafın pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden ve yapılan kısıtlamalardan maddi açıdan direkt olarak etkilendikleri bilinmektedir. Toplamda 1 milyon 239 bin 438 kişi, kısıtlamalar nedeniyle evine ekmek götüremez hale geldi. Erdoğan tarafından yapılan açıklamada ise, 3 ay boyunca bu vatandaşlara ayda bin lira yardım yapılacağı aktarıldı. Her ay 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteğin esnafa aktarılacağı belirtildi. İlerdeki 3 aylık süreçte ise toplamda 5 milyar liralık desteğin sağlanması amaçlandığı aktarıldı.

İşyeri kira desteği verilecek

Kiralık işyerinde çalışmakta olan esnaflara 3 ay süre ile büyükşehirlerde ayda 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL kira yardımı yapılacağı ifade edildi.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 21:30
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Kira YardımıMaddi DestekPandemi Yardımı
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