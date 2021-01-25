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Esnafa vergi müjdesi! Kapatılan iş yerlerinin vergileri ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılmasına karar verilen iş yerlerinin ödemeleri 'mücbir sebep' kapsamına alınarak vergileri ertelendi. İş yeri sahipleri mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergilerini vermeye başlayacaklar.

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:36
Esnafa vergi müjdesi! Kapatılan iş yerlerinin vergileri ertelendi
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Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan ve kapatılan iş yerlerinin vermeleri gereken gelir vergisi ve stopajın yanı sıra ve KDV beyannamesi ödeme sürelerinde erteleme kararı alındı. Pandemi sürecinin mücbir sebep sayılarak alınan kararda işletmeler söz konusu vergi beyannamelerini kapsamın kaldırılmasından 26 gün sonra verecekler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi tebliğinde yer alan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girerken kararda geçici süre faaliyetler durdurulan ve kapatılan iş yeri mükelleflerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nu kapsamına alınan 'mücbir sebep' hükümlerinden faydalandırılmasına karar verildiği belirtildi. Söz konusu ana faaliyetlerinin tespiti doğrultusunda bugünden itibaren vergi dairesi kayıtlarında olan ana faaliyet kodları dikkate alınacak.

Ayrıca, mücbir sebep kapsamının sona ermesiyle birlikte beyanname verme süresinin son gününe 26 günden daha az süre kalması durumunda bildirim süresinin son günü olarak kabul edileceği ve mücbir sebep durumunun son bulduğu tarihin de içinde bulunduğu dönemle ilgili KDV beyannamelerinin verilmesi gereken son gün dikkate alınacak.



Son Güncelleme: 25.01.2021 10:36
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