Esnafa vergi müjdesi! Kapatılan iş yerlerinin vergileri ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan ve kapatılan iş yerlerinin vermeleri gereken gelir vergisi ve stopajın yanı sıra ve KDV beyannamesi ödeme sürelerinde erteleme kararı alındı. Pandemi sürecinin mücbir sebep sayılarak alınan kararda işletmeler söz konusu vergi beyannamelerini kapsamın kaldırılmasından 26 gün sonra verecekler.
Ayrıca, mücbir sebep kapsamının sona ermesiyle birlikte beyanname verme süresinin son gününe 26 günden daha az süre kalması durumunda bildirim süresinin son günü olarak kabul edileceği ve mücbir sebep durumunun son bulduğu tarihin de içinde bulunduğu dönemle ilgili KDV beyannamelerinin verilmesi gereken son gün dikkate alınacak.
Son Güncelleme: 25.01.2021 10:36