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Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan açıklamalarda kısıtlamalar nedeni ile kepenkleri kapatmak zorunda kalan esnaflara müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamalarda esnafa kira ve fatura desteği sağlanacağı belirtilirken sadece esnafların kullanabileceği düşük faizli kredilerin olacağı da belirtildi.

08 Aralık 2020 Salı 18:01
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
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Normalleşme sürecinde artan vakalar nedeni ile tekrar kısıtlamalar getirilirken kafeler başta olmak üzere pek çok esnaf dükkanları kapatmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca esnaflar dükkanları için devletten yardım talep ederken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan gerekli açıklamalar yapıldı. Buna göre 2021 yılında hali hazırda yapılan desteklere zamlar yapılacağı ve kira, su, elektrik ve doğalgaz hibelerinin arttırılacağı belirtildi.

Kira, Su, Elektrik ve Doğalgaz hibe destekleri

Salgınla mücadele kapsamında sosyal devlet anlayışı ile vatandaşlarına desteklerde bulunan Türkiye uygulamaya alınan son kısıtlamalar sonrasında kepenk kapatan esnaflara yardımları arttırdı. Bakan Pekcan tarafından yapılan açıklamalarda esnaflara kira, elektrik, su ve doğalgaz ödemelerinde yardım edileceği belirli miktarlarda hibe desteği sağlanacağı açıklandı.

Sosyal sorumluluk projesi

Esnafa yapılması planlanan fatura hibe destekleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Pekcan global çapta iş yapan firmalar ile görüşme sağladıklarını ve sosyal sorumluluk projelere destek sağlanacağı açıklandı.

Bakan Pekcan aynı zamanda ekonomik olarak zorlanan esnafın Halkbank aracılığı ile faizsiz veya çok düşük faizlerle kredi kullanabileceğini konuşmasında açıkladı. 50 bin firmanın 3 milyar TL değerinde Nefes Kredisi aldığını belirten Bakan Pekcan pandemi nedeni kredi kullanmak tüm esnafların kredi alabileceğini belirtti.

Esnaflara fatura ve kira yardımları ne zaman yapılacak?

Bakanlığın bu süreçte esnafın kira ve fatura yardımları konusunda çalışmaları olduğunu belirten Bakan Pekcan bu süreçte pek çok esnafın kredilere başvurabileceklerini ve ilerleyen süreçte kira ile fatura yardımlarının günlerinin ve miktarlarının belirleneceği aktarıldı.

2021 yılında hibe desteklerinde artış yaşanacak

KOOP-DES kapsamında 133 kooperatifin toplam 143 projesi için belirlenen tutarın 18 milyon 128 bin 870 TL olduğu belirtilirken aynı zamanda 13 Milyon 649 bin 399 TL’sinin hibe desteği olarak verildiği açıklandı. Bu tutarların 2021 yılında artış gösterileceğinin altı çizildi.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
Bakan PekcanEsnafFatura Ve KiraHibeDestek
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