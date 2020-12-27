Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı

Ülke olarak çok çetin bir sınav verdiğimiz bu pandemi döneminde Devletten esnafa 1000 Türk Lirası olarak hibe kira desteği verileceği açıklanmıştı ve şuan bu karar resmi gazetede yayınlandı. 23.12.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan esnafa 1000 TL hibe kira desteğini alabilmek için esnafın taşıması gereken şartlar açıklandı.

Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar:

Amaç Madde 1- (1) : Bu düzenleme , Covid-19 salgını nedeni ile işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yapılacak desteklere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2- (1) : Bu düzende yer alan:

Bakanlık: Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkâr: Korona virüs salgını ile mücadele kapsamının da alınan önlemlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârları, Gerçek kişi tacir: Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlıkca belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan gerçek kişi tacirleri, Hibe desteği: Bu karar kapsamında yapılacak olan desteğin karşılıksız olduğunu ifade eder.

Esnafa Hibe Desteği Maddeleri

Madde 3-(1): Hibe desteği, Bakanlık bütçesine konulacak olan ödenekten karşılanıyor. Bu düzenleme dâhilindeki hibe desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı karanamesinin 441. Ve 453. Maddelerine göre bakanlık tarafından hazırlanacak destek programları kapsamın da doğrudan veya kira desteği olarak verilecek.

(2) doğrudan verilecek olan hibe desteği, 3 ay ödenmek şartıyla aylık 1000 TL’dir. Bu destekten 14 Aralık 2020 tarihi itibari ile:

a) Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,

b) Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler.

c) Covid-19 salgınıyla mücadele niteliğinde alınan önlemlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörler de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar.

(3) 14/.12.2020 tarihi ile korona virüs salgını ile mücadele niteliğinde alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörler de çalışma yapan gerçek kişi tacirler e ikinci fıkra kapsamında destekten faydalanır.

(4) ikinci ve üçüncü aralar kapsamında yardımdan faydalananlar işyerleri kira olanlara, 3 ay ödenmek şartı ile büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise, aylık 500 TL kira desteği yapılır.

(5) işyeri kira miktarının kira yardımı miktarının altında olması durumunda işyerinin kira fiyatı kadar kira yardımı yapılır.

(6) hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük madde 4-(1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük madde 5(1) Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.