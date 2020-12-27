İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı

covid-19 sürecinde bir çok esnaf ve işyerlerini kepenklerini indirdiği bu dönemde devletten esnafa 1000 tl kira yardımı müjdesi verilmişti, resmi gazete de yayınlanan kira yardımının şartlarını herkes merak ediyor. Esnafa tam da bu zaman da ilaç gibi gelecek olan kira desteğinden kimler yararlanabilecek, kimler yararlanamayacak vatandaş merak edip araştırıyor. Bütün esnaf ve sanatkarların bu yaşanan salgından maddi olarak etkilendiği bu zorlu dönemde 1000 Türk Lirası olarak verilecek olan kira yardımının dan esnaf kaç ay yararlanabilecek, herkes merak ediyor.

27 Aralık 2020 Pazar 19:21
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Takip Et:

Ülke olarak çok çetin bir sınav verdiğimiz bu pandemi döneminde Devletten esnafa 1000 Türk Lirası olarak hibe kira desteği verileceği açıklanmıştı ve şuan bu karar resmi gazetede yayınlandı. 23.12.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan esnafa 1000 TL hibe kira desteğini alabilmek için esnafın taşıması gereken şartlar açıklandı.

Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar:

Amaç Madde 1- (1) : Bu düzenleme , Covid-19 salgını nedeni ile işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yapılacak  desteklere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2- (1) : Bu düzende yer alan:

  1. Bakanlık: Ticaret Bakanlığı
  2. Esnaf ve Sanatkâr: Korona virüs salgını ile mücadele kapsamının da alınan önlemlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârları,
  3. Gerçek kişi tacir: Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlıkca belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan gerçek kişi tacirleri,
  4. Hibe desteği: Bu karar kapsamında yapılacak olan desteğin karşılıksız olduğunu ifade eder.

 

Esnafa Hibe Desteği Maddeleri

Madde 3-(1): Hibe desteği, Bakanlık bütçesine konulacak olan ödenekten karşılanıyor. Bu düzenleme dâhilindeki hibe desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı karanamesinin 441. Ve 453. Maddelerine göre bakanlık tarafından hazırlanacak destek programları kapsamın da doğrudan veya kira desteği olarak verilecek.

(2) doğrudan verilecek olan hibe desteği, 3 ay ödenmek şartıyla aylık 1000 TL’dir. Bu destekten 14 Aralık 2020 tarihi itibari ile:

a) Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,

b) Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler.

c) Covid-19 salgınıyla mücadele niteliğinde alınan önlemlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörler de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar.

(3) 14/.12.2020 tarihi ile korona virüs salgını ile mücadele niteliğinde alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörler de çalışma yapan gerçek kişi tacirler e ikinci fıkra kapsamında destekten faydalanır.

(4) ikinci ve üçüncü aralar kapsamında yardımdan faydalananlar işyerleri kira olanlara, 3 ay ödenmek şartı ile büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise, aylık 500 TL  kira desteği yapılır.

(5) işyeri kira miktarının kira yardımı miktarının altında olması durumunda işyerinin kira fiyatı kadar kira yardımı yapılır.

(6) hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük madde 4-(1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük madde 5(1) Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EsnafaKira YardımıHibe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Google KOBİ ve Esnafa destek yatırımlar sürecek
Google KOBİ ve Esnafa destek yatırımlar sürecek
Tarım ve Orman Bakanı açıkladı! Çiftçilere 890 TL ödemeleri bugün yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanı açıkladı! Çiftçilere 890 TL ödemeleri bugün yapılıyor

Popüler Haberler

Rapor parasını nereden, nasıl alırım? Rapor parası sorgulama
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Can kimdir? Gerçek adı nedir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
Kefaret dizi oyuncusu Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Madagaskar 2'yi hangi sanatcılar seslendiriyor?
Şans Topu 27 Aralık 2020 çekiliş sonuçları sorgulama
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Güvercin dizisi yeni bölüm var mı, yok mu? 5 Ocak Güvercin dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
LGS ve Bursluluk Sınavı İçin Öğretmenlere Görev Başvurusu Açıldı
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ subaylık şartları
Sadakatsiz neden yayınlanmadı, bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten kimdir? Uzman Arda Ayten hakkında bilgiler
Exxen Enis Arıkan Talk Show ilk konuğu kim olacak?
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Kefaret dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in hayat hikayesi!
3 aylar ( Recep, Şaban ve Ramazan ) ne zaman başlıyor? 2021 Dini Günler Takvimi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.