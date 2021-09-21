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Esnafa müjde! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor!

1 milyon esnaf ile çiftçiyi ilgilendiren vergi muafiyeti kapıda! Üzerinde çalışılmakta olan ekonomi paketine göre, küçük esnafa vergi muafiyeti getirilecek ve çiftçiden de tarımsal desteklerinden herhangi bir esinti yapılmayacak. Hazırlanmakta olan yeni ekonomi paketine dair merak edilen her şey haberimizin detaylarında saklı..

21 Eylül 2021 Salı 12:07
Esnafa müjde! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor!
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AK Parti tarafından hazırlanan yeni ekonomik paket içeriğinde esnaf ile çiftçiye çok büyük destek sağlanmaktadır. Küçük esnaftan hiçbir şekilde gelir vergisi alınmayacak ve çiftçiye verilmekte olan devlet desteklerinin tamamı vergiden muaf tutulacaktır. Üzerinde hala çalışmalar devam eden ekonomi paketinin detayları da yavaş yavaş belirlenmeye başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber ilk yasa haline getirilecek düzenlemelerden bir tanesi olan 55 maddelik ekonomi paketinin detaylarında neler var? İşte karşınızda 1 milyon esnafı ve çiftçiyi ilgilendiren vergi muafiyeti ve tarım sektörüne dönük yapılan destekler!

Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor!

Pandemi sürecinden dolayı uzun bir süre dükkanlarını açamayan ve işyerlerinde bu sebepten dolayı sıkıntı eken yaklaşık olarak 1 milyon küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor. Böylelikle de esnaf kardeşlerimizin bir nebze de olsa rahat bir nefes almaları sağlanacak.

Çıkarılacak ekonomi paketi kapsamında kuaför, berber, terzi ve ayakkabı tamirciliği işi ile uğraşan basit usulde defter tutan esnaf hiçbir şekilde gelir vergisine tabi tutulmayacak. Sayıları 1 milyona yakın olan esnafın yapılacak olan bu vergi düzenlemesinden yararlanması için yıllık cirosunun 240 bin TL altında olması gerekiyor.

Küçük esnaf ile birlikte kuraklığın etkisi altında olan tarım sektörüne dönük olarak da bazı destekler söz konusu. Paket içeriğinde ön plana çıkan diğer düzenlemeler ise şu şekildedir;

Çiftçiye vergi desteği sağlanacak!

Pandemi sürecinin ardından bir de kuraklık ile mücadele etmek zorunda kalan çiftçilerimizin desteklenmesi amacı ile ve sofralarımıza da daha ucuz fiyatlara olan gıdaların gelmesi için gerekli tedbirler alınmaya başlanacak. Gübre ile mazot başta olmak üzere hayvancılık sektörüne de verilmekte olan devlet desteklerinin hiçbir tanesinden hiç vergi alımı yapılmayacak.

Youtuber olanlara vergide kolaylık sağlanacak!

Milyonlarca takipçi sayısı olan ve bu şekilde ciddi miktarlarda kazanç elde eden Youtuber ‘ların ödemek zorunda oldukları vergilerine ilişkin işlemler de yasal emine oturtuldu ve bu konuda bazı kolaylıklar sağlanacak. Şu anda defter tutmakta olan Youtuber ‘lar artık defter tutma zorunluluğundan kurutulacaklar ve defter tutmak yerine bankada kendi adlarına bir hesap açtıracaklar. Banka da onlara yatan paranın üzerinden doğrudan stopajını kesmiş olacak.

Meslek liselerine staj desteğinde bulunulacak

Meslek lisesinde okurken aynı zamanda da staj yapan öğrenciler 767 lira staj parası almaktadır. Bu verilen paranın üçte biri ise işveren tarafından karşılanmaktadır. Yapılacak olan yeni düzenleme ile birlikte bu paranın hepsi devlet tarafından karşılanacak ve işverenin üzerinde ki yük de kalkmış olacak. Kalfa olarak çalışan lise öğrencilerinin almış oldukları ücretler ise 1.200 TL ‘ye çıkarılacak ve yine bu ücretin hepsini de devlet karşılamış olacak.

E – vergi sistemi kolaylığı sağlanacak

Vergi ödemelerinde vergi dairesine gitmeye gerek olmadan intenet üzerinden artık vergi ödemeleri yapılabilecek. Aynı zamanda e – Fatura sistemi ile de çeşitli birçok kolaylık sağlanmış olacak.

Geçici vergi beyannamesi artık yılda 3 kere verilecek

Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir olmak üzere yılda toplamda 4 kere verilmekteydi. Bu konuda da bir değişiklik yapılacak ve artık geçici vergi beyannameleri yılda 4 kere değil sadece 3 kere verilecek. Beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene alınacak.

 


Son Güncelleme: 21.09.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
VergiEsnafMüjdeçiftçiEkonomiMuafiyet
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